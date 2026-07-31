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Экономика

Капитал Азербайджано-Кыргызского фонда увеличат до 200 миллионов долларов

Капитал Азербайджано-Кыргызского фонда развития увеличат со 100 миллионов до 200 миллионов долларов. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области.

Документ подписали президенты Кыргызстана и Азербайджана по итогам переговоров, которые прошли сегодня на Иссык-Куле. 

администрации президента КР
Фото администрации президента КР. Ильхам Алиев и Садыр Жапаров
«Один из документов, которые мы сегодня подписали, предусматривает увеличение средств совместного Азербайджано-Кыргызского фонда со 100 миллионов долларов до 200 миллионов долларов», — сказал Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что уже ознакомился с результатами работы фонда. По его словам, за счет его финансирования реализован ряд проектов, а несколько предприятий уже начали работу.

«Нам была представлена информация о проделанной работе, о тех проектах, которые уже осуществлены в рамках финансирования из совместного фонда. Несколько предприятий уже функционируют, потенциал, конечно, достаточно большой», — подчеркнул он.

Ильхам Алиев также подчеркнул, что торгово-экономические отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном успешно развиваются, выразив уверенность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/383733/
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