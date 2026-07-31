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Экономика

Кыргызстан договорился с Россией о поставках 100 тысяч тонн ГСМ в месяц

Кыргызстан договорился с Россией о ежемесячных поставках 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов до конца 2026 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев.

По его словам, договоренность уже достигнута, а соглашение будет действовать до конца года. Топливо КР будет приобретать по биржевым ценам.

Ранее Данияр Амангельдиев сообщал, что кыргызская делегация находится в РФ для переговоров по поставкам ГСМ.

Накануне российское правительство продлило запрет на вывоз бензина до 31 января 2027 года, а дизельного топлива — до сентября 2026-го для нормализации ситуации на своем рынке ГСМ.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/383647/
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