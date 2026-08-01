14:08
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 1 августа: что подорожало за последнюю неделю

За неделю в Бишкеке подешевели помидоры, перец, морковь, яблоки, сахар и растительное масло, а подорожали огурцы, картофель и лук.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 25 июля: что подорожало за неделю
В итоге стоимость минимального набора продуктов снизилась на 17 сомов и составила 7 тысяч 19 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной стоимости.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018-го цена продуктовой корзины выросла на 3 тысячи 749 сомов. С начала года она подорожала на 296 сомов, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 678 сомов.

Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. Свежие овощи и фрукты сильнее всего влияют на ее стоимость. Именно из-за них в основном и меняется цена корзины.

За 2025 год продуктовая корзина подорожала на 686 сомов. Самая низкая ее стоимость отмечена 18 октября — 5 тысяч 791 сом. Самой дорогой корзина была 6 декабря — 6 тысяч 927 сомов.

Правительство утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одном и том же количестве. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/383616/
просмотров: 97
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 25 июля: что подорожало за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 18 июля. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 11 июля. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 4 июля. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 27 июня. За неделю внезапно ничего не подорожало
Продуктовая корзина Бишкека на 20 июня. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 13 июня: стоимость набора продуктов снизилась
Продуктовая корзина Бишкека на 6 июня. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 30 мая. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 23 мая. Что подорожало больше всего
Популярные новости
Евро, рубль, тенге и&nbsp;юань одновременно подешевели: курс валют на&nbsp;29&nbsp;июля Евро, рубль, тенге и юань одновременно подешевели: курс валют на 29 июля
ОАО &laquo;Электрические станции&raquo; возглавил новый генеральный директор ОАО «Электрические станции» возглавил новый генеральный директор
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара: курс на&nbsp;28&nbsp;июля Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара: курс на 28 июля
Кыргызстан договорился с&nbsp;Россией о&nbsp;поставках 100 тысяч тонн ГСМ в&nbsp;месяц Кыргызстан договорился с Россией о поставках 100 тысяч тонн ГСМ в месяц
Бизнес
От&nbsp;первого звонка до&nbsp;статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28&nbsp;лет От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
1 августа, суббота
14:01
Мужчина потерял сознание на дороге в Чолпон-Ату. Скорой не дали остановиться Мужчина потерял сознание на дороге в Чолпон-Ату. Скорой...
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 1 августа: что подорожало за последнюю неделю
13:43
ФИФА передумала продавать долю ЧМ по футболу частным инвесторам
13:23
Мальчика ударило током. Его мама просит оградить опасный участок
13:01
Водная «Формула-1» показала готовность Кыргызстана к мировым турнирам