В Кыргызстане одни из самых низких цен на продукты среди стран ЕАЭС

В Кыргызстане сохраняются одни из самых низких розничных цен на ряд социально значимых продовольственных товаров среди стран ЕАЭС и соседних государств. Об этом сообщает Антимонопольная служба.

По состоянию на 28 июля Служба антимонопольного регулирования провела сравнительный анализ розничных цен на социально значимые продовольственные товары в государствах Евразийского экономического союза и соседних странах.

По результатам мониторинга установлено, что КР сохраняет одни из наиболее низких цен на ряд основных продовольственных товаров. В частности, среди сравниваемых государств в республике зафиксированы одни из самых доступных цен на говядину, баранину, муку пшеничную первого сорта, рис и макаронные изделия.

Мука Стоимость муки первого сорта в Кыргызстане составляет 36,4 сома за килограмм, что является самым низким показателем среди анализируемых стран. Для сравнения, в Беларуси цена составляет 37,9 сома, в России — 40,2 сома, в Казахстане — 42,9 сома, в Узбекистане — 43,2 сома, в Таджикистане — 76,8 сома, а в Армении — 88,3 сома.

Говядина На говядину средняя розничная цена в КР составляет 767,5 сома за килограмм, что также является самым низким показателем. В Казахстане данный товар реализуется по 881,6 сома, в Беларуси — 940,8 сома, в Армении — 970,1 сома, в Узбекистане — 990,7 сома, в России — 1 тысяче 7,7 сома, а в Таджикистане — 1 тысяче 242,5 сома.

Баранина Аналогичная ситуация наблюдается и по баранине: в Кыргызстане ее стоимость составляет 803,1 сома за килограмм, тогда как в Казахстане цена достигает 1 тысячи 10,5 сома, в Узбекистане — 1 тысячи 87,2 сома, в Армении — 1 тысячи 116,6 сома, в Беларуси — 1 тысячи 158,1 сома, в Таджикистане — 1 тысячи 174,5 сома, а в России — 1 тысячи 416,3 сома.

Рис По рису Кыргызстан также занимает первое место по доступности цен. Средняя стоимость составляет 142,1 сома за килограмм, что ниже, чем в Узбекистане (145,9 сома), Беларуси (159,6 сома), Казахстане (166,7 сома), Таджикистане (195,8 сома), Армении (230,5 сома) и России (236,3 сома).

Макароны Стоимость макаронных изделий (рожки, весовые) в КР составляет 79,7 сома за килограмм, что является самой низкой ценой среди рассматриваемых государств.

Яйца По куриным яйцам цена в Кыргызстане составляет 117,7 сома за 10 штук и остается одной из самых низких. Незначительно дешевле яйца реализуются только в Беларуси (113,2 сома) и Узбекистане (117,1 сома), тогда как в России цена составляет 132,9 сома, в Казахстане — 132,3 сома, в Таджикистане — 152,1 сома, а в Армении — 222,2 сома.

Другие продукты питания Вместе с тем по отдельным товарам наиболее низкие цены зафиксированы в других странах. Так, подсолнечное масло дешевле всего реализуется в России (158,3 сома за литр), картофель — в Узбекистане (38 сомов за килограмм), морковь — также в Узбекистане (43,8 сома), а репчатый лук — в Узбекистане (29,2 сома за килограмм).

Проводимый мониторинг свидетельствует о сохранении конкурентоспособного уровня розничных цен на основные продукты питания в Кыргызской Республике, что способствует обеспечению ценовой доступности социально значимых продовольственных товаров для населения.