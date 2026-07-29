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Экономика
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Wildberries ищет 100 тысяч квадратных метров складов в Казахстане

Группа RWB, развивающая маркетплейс Wildberries, начала поиск вакантных складских помещений в Казахстане объемом 100 тысяч квадратных метров для перенаправления части товаров российских селлеров после серии атак беспилотников. Об этом пишет «Коммерсант».

Решение о расширении логистической инфраструктуры за пределами страны принято на фоне масштабных ударов БПЛА по российским объектам компании, которые продолжаются с 18 июля. В результате инцидентов пострадали логопарки в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Тамбовской и Воронежской областях, Ставропольском и Краснодарском краях.

meduza
Фото meduza. Пожар после удара БПЛА на складе Wildberries в Ленинградской области
Это выбило как минимум четыре комплекса общей площадью 444 тысячи квадратных метров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что ситуация на контроле правительства, однако конкретные меры помощи пока не утвердили.

По данным участников рынка недвижимости, найти единый вакантный блок площадью 100 тысяч квадратных метров в Казахстане окажется непросто, так как суммарный объем свободного предложения в стране составляет около 130 тысяч квадратных метров при общем фонде качественных площадей 2 миллиона 400 тысяч квадратных метров.

Эксперты отмечают, что аренда в Казахстане не принесет экономии: средняя стоимость составляет 5 тысяч 18 тенге (около 921,3 сома) за 1 квадратный метр в месяц, что сопоставимо со ставками на складах Москвы и Подмосковья на уровне 10 тысяч 500 рублей (11 тысяч 752,65 сома) за 1 квадратный метр в год.

Exilenova+
Фото Exilenova+. Один из последних атакованных складов в Рязани
В компании RWB сообщили, что ведут плановое строительство объектов в странах присутствия. В частности в Алматы возводят комплекс площадью более 100 тысяч квадратных метров, а в Астане строят объект на 160 тысяч квадратных метров со сдачей в следующем году.

Между тем российские собственники свободных складов отказываются подписывать новые договоры аренды с маркетплейсом из-за высоких рисков. Стандартные полисы страхования крупных промышленных объектов исключают риски терроризма и атак БПЛА, а страховщики квалифицируют подобные происшествия как операции военного характера. Кроме того, после ухода международных перестраховщиков нагрузка легла на Российскую национальную перестраховочную компанию, чьих ресурсов недостаточно для покрытия ущерба при серийных атаках.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/383418/
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