Горнодобывающая отрасль Кыргызстана принесла бюджету 46,5 миллиарда сомов. Об этом заявили на коллегии Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора по итогам первого полугодия 2026 года.

По итогам января — июня предприятия горнодобывающей отрасли уплатили в бюджет налогов и платежей на 46 миллиардов 500 миллионов сомов. Для сравнения, в 2025-м показатель составлял 28 миллиардов 300 миллионов сомов. Рост составил 18 миллиардов 200 миллионов сомов.

Заметных результатов ведомство достигло в администрировании сборов за удержание лицензий (СУЛ):