17:00
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Экономика

ОАО «Электрические станции» возглавил новый генеральный директор

Фото пресс-службы ОАО «Электрические станции». Улугбек Мамыралиев

Улугбек Мамыралиев возглавил ОАО «Электрические станции». Решение о его назначении принял совет директоров компании.

По данным пресс-службы предприятия, Улугбек Мамыралиев более 20 лет работает в энергетической отрасли страны. За это время он руководил производственно-техническими подразделениями и участвовал в проектах по развитию и модернизации Токтогульской и Уч-Курганской гидроэлектростанций.

Он имеет два высших образования. В 2006 году окончил Кыргызский государственный технический университет по специальности «Электрические станции», а в 2014-м получил второе высшее образование по специальности «Менеджмент» в Институте управления и бизнеса КГТУ имени Исхака Раззакова.

Справка 24.kg

ОАО «Электрические станции» является основной генерирующей компанией Кыргызстана и обеспечивает около 84 процентов выработки электроэнергии в стране. В состав компании входят семь гидроэлектростанций: Токтогульская ГЭС, Курпсайская ГЭС, Камбаратинская ГЭС-2, Уч-Курганская ГЭС, Ат-Башинская ГЭС, Шамалдысайская ГЭС и Таш-Кумырская ГЭС.

Общая установленная мощность объектов компании составляет 3 тысячи 293,76 мегаватта.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/383271/
просмотров: 1944
Версия для печати
Материалы по теме
Эльмурза Сатыбалдиев снова возглавил Федерацию волейбола Кыргызстана
Мэром Токтогула стал Рамис Омурканов
Президент подписал Указ об освобождении от должности главы Минцифры Жамангулова
Новый посол Казахстана в Кыргызстане вручил копии верительных грамот МИД
В Чуйском управлении Минстроя кадровые изменения
Кыргызстан: кадровые перестановки 13-17 июля
В Кыргызстане изменят правила формирования кадрового резерва госслужбы
Экс-чиновникам и сотрудникам ЕАЭС упростили зачисление в кадровый резерв
Пресс-службу мэрии города Ош возглавил Амангелди Атазаков
ЧМ-2026. Легендарный Диего Форлан возглавил сборную Уругвая
Популярные новости
Apple выплатит 250 миллионов долларов владельцам iPhone из-за функций&nbsp;ИИ Apple выплатит 250 миллионов долларов владельцам iPhone из-за функций ИИ
Повышение пенсий в&nbsp;Кыргызстане планируется осенью&nbsp;&mdash; Данияр Амангельдиев Повышение пенсий в Кыргызстане планируется осенью — Данияр Амангельдиев
Тенге вновь укрепился, подорожал и&nbsp;рубль: курс валют на&nbsp;24&nbsp;июля Тенге вновь укрепился, подорожал и рубль: курс валют на 24 июля
Новую железную дорогу Балыкчи&nbsp;&mdash; Кочкор открыл Садыр Жапаров Новую железную дорогу Балыкчи — Кочкор открыл Садыр Жапаров
Бизнес
Бронирование отелей от&nbsp;BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов за&nbsp;каждую поездку Бронирование отелей от BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов за каждую поездку
Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank
ABank сохраняет рост: прибыль за&nbsp;первое полугодие составила 3&nbsp;миллиарда сомов ABank сохраняет рост: прибыль за первое полугодие составила 3 миллиарда сомов
Apple Pay уже в&nbsp;Simbank: оплачивайте покупки iPhone или Apple Watch Apple Pay уже в Simbank: оплачивайте покупки iPhone или Apple Watch
28 июля, вторник
16:56
Жителям Бишкека снизили ставку по кредитам на чистое отопление Жителям Бишкека снизили ставку по кредитам на чистое от...
16:54
На весь Кыргызстан работает только одна автоматическая станция контроля воздуха
16:51
Мобильная медклиника. Минздрав КР просит ИБР продлить финансирование проекта
16:47
Более 25 тысяч учителей повысят квалификацию перед началом нового учебного года
15:59
Маматалиев заявил, что Жогорку Кенеш не допустит продажи земли иностранцам