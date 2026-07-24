19:42
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Экономика

ГНС КР запускает пилотный проект новой системы электронных счетов-фактур

Государственная налоговая служба проведет пилотный проект по применению новой информационной системы электронных счетов-фактур 2.0. в рамках реализации госполитики по цифровой трансформации налогового администрирования.

Пилотный проект начнется 1 сентября и продлится 6 месяцев. Он направлен на апробацию новой цифровой платформы, объединяющей современные механизмы электронного документооборота и учета товаров.

Цель — отработка бизнес-процессов новой системы, проверка ее функциональных возможностей, обеспечение стабильной работы, а также сбор предложений и замечаний от представителей бизнеса для последующего совершенствования программного обеспечения и нормативной базы.

В период пилотного проекта документы, оформленные в ЭСФ 2.0, не будут использоваться для налогового администрирования и не повлияют на налоговые обязательства участников. Они предназначены исключительно для тестирования системы, совершенствования ее функционала и подготовки к дальнейшему внедрению.

Действующая система «Электронная счет-фактура» продолжит работать в обычном режиме, а порядок оформления ЭСФ для налоговых целей останется без изменений до завершения пилотного проекта.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/382967/
просмотров: 1320
Версия для печати
Популярные новости
Тенге вновь укрепился, подорожал и&nbsp;рубль: курс валют на&nbsp;24&nbsp;июля Тенге вновь укрепился, подорожал и рубль: курс валют на 24 июля
Тенге обновил месячный максимум, рубль вырос, евро упал: курс валют на&nbsp;23&nbsp;июля Тенге обновил месячный максимум, рубль вырос, евро упал: курс валют на 23 июля
Первая партия ГСМ из&nbsp;Китая отправлена в&nbsp;Кыргызстан Первая партия ГСМ из Китая отправлена в Кыргызстан
Ученые объяснили, на&nbsp;чем держится экономика рынка &laquo;Дордой&raquo; Ученые объяснили, на чем держится экономика рынка «Дордой»
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
25 июля, суббота
19:23
Промышленность Германии теряет по 15 тысяч рабочих мест ежемесячно Промышленность Германии теряет по 15 тысяч рабочих мест...
18:24
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026
17:57
Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока
17:18
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
16:43
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов