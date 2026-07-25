Рост цен на мясо и новые правила рынка: интервью с Антимонополией

Почему в Кыргызстане дорожает мясо и когда государство может регулировать цены? Помогают ли договоренности с производителями и поставщиками сдерживать стоимость продуктов? На вопросы 24.kg ответила заведующая отделом анализа, отчетности и взаимодействия с ЕЭК службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Оксана Горянова.

— Как сейчас обстоят дела с ценами на мясо? Проводит ли служба мероприятия по их регулированию или ситуация нормализовалась?

— Действие временного государственного регулирования на мясо (говядину и баранину, за исключением бескостного мяса) в республике закончилось 2 мая.

Читайте по теме Соглашения Антимонопольной службы с производителями помогают сдерживать цены

Служба антимонопольного регулирования постоянно мониторит цены. Сейчас ежедневно контролируем стоимость социально значимых товаров и отмечаем подорожание мяса. Основная причина — сокращение предложения скота на убой при сохраняющемся либо растущем потребительском спросе.

Сегодня в среднем в рознице говядина по республике стоит 780 сомов за килограмм, баранина — 830 сомов. Оптово-отпускные цены в диапазоне от 680 до 710 сомов за килограмм на оба вида мяса.

Служба направила обращения региональным властям жестче контролировать и не допускать необоснованный рост цен.

Кроме того, мы внесли предложения по оптимизации деятельности ОАО «Кыргыз Агрохолдинг», предусматривающие организацию импортных поставок мяса для покрытия потребностей внутреннего рынка и сдерживания роста цен.

— По каким причинам принимается решение о введении государственного регулирования цен на социально значимые товары? Есть ли конкретный порог их роста или дефицита продукции?

— Решение о введении временного государственного регулирования цен на отдельные виды социально значимых товаров принимает Министерство экономики и коммерции.

По законодательству производители, импортеры и посредники представляют в антимонопольный орган расчетные материалы, необходимые для установления максимальных оптовых и (или) розничных цен и предельных торговых надбавок.

Перед принятием решения проводится комплексная оценка ситуации на рынке: анализируются причины роста, состояние предложения и другие факторы.

При этом законодательством не предусмотрены конкретные пороговые значения роста цен или дефицита продукции.

Государственное регулирование рассматривается как крайняя мера и применяется в случаях, когда необходимо предотвратить спекуляцию отдельных участников рынка и обеспечить доступность товаров для населения.

— Сегодня цены на социально значимые товары формирует рынок. Насколько эффективно в таких условиях работают договоренности с производителями и торговыми сетями?

— Сейчас действует ряд ценовых соглашений, заключенных в рамках Закона «О ценообразовании».

Первой стала договоренность по рынку муки. Документ подписали между Министерством экономики и коммерции, Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, антимонопольным органом и предприятиями мукомольной отрасли. Его цель — обеспечить рынок качественной пшеничной мукой и кормами для животноводства по доступным ценам.

Это позволило стабилизировать стоимость муки и хлеба и создать условия для развития отечественной мукомольной отрасли.

Если в 2021 году из 33 предприятий работали только семь, то сейчас действуют все. Цена на муку первого сорта отечественного производства около пяти лет сохраняется на уровне 34–35 сомов за килограмм. Кроме того, удается сдерживать стоимость кормов для сельскохозяйственных животных и макаронных изделий отечественного производства.

Действует соглашение с предприятиями перерабатывающей промышленности и производителями растительного масла. Оно направлено на обеспечение продовольственной безопасности, бесперебойное снабжение населения качественным растительным маслом по доступным ценам и развитие отечественного производства. Его средняя стоимость по республике — 157 сомов за литр.

Еще одно соглашение заключили с птицеводческими предприятиями. Его цель — стабильное обеспечение населения мясом птицы и яйцами и развитие отрасли.

Сегодня стоимость десятка куриных яиц варьируется от 79 до 150 сомов, при этом внутренние потребности страны полностью закрыты.

Действует договор с предприятиями рыбного хозяйства, направленный на бесперебойное обеспечение населения такой продукцией.

Заключено бессрочное соглашение между антимонопольным органом и торговыми сетями. По нему при реализации сахара к оптово-отпускной цене отечественных производителей добавляется всего 2 сома за килограмм. Это предложение действует для владельцев карт лояльности при покупке до 1 килограмма сахара в сутки. Это позволяет покупать продукт по льготной стоимости для личного потребления.

Помимо этого, для сдерживания цен на социально значимые товары применяются и другие меры:

вводятся временные ограничения на вывоз отдельных социально значимых товаров;

регулярно проводятся сельскохозяйственные ярмарки по всей республике;

работает сеть из шести социальных магазинов «Евразия», где пенсионеры, многодетные семьи и люди с инвалидностью могут покупать продукты по сниженным ценам при предъявлении именной социальной карты;

действует программа льготного кредитования сельхозпроизводителей, в том числе по исламским принципам финансирования.

Служба постоянно проводит разъяснительную работу с производителями, импортерами и реализаторами социально значимых товаров, чтобы не допускать необоснованного роста цен.

— Почему стоимость одного и того же продукта может заметно отличаться по регионам? Есть ли механизмы, позволяющие сократить этот разрыв?

— Основные причины — логистические расходы, включая транспортировку сырья и готовой продукции, удаленность регионов, условия перевозки и изменение цен на топливо. Влияние оказывают и производственные затраты — стоимость электроэнергии, оборудования, упаковки и рабочей силы. Кроме того, влияют сезонные колебания спроса.

Для сокращения ценового разрыва служба рекомендует производителям и реализаторам открывать фирменные торговые точки и организовывать прямые поставки продукции в торговые объекты без лишних посредников.

— В Кыргызстане работает мобильное приложение «Мониторинг цен САР». Как оно помогает выявлять необоснованный рост? Были случаи, когда благодаря обращениям граждан принимали конкретные меры?

— Цифровую систему мониторинга цен на социально значимые товары и мобильное приложение для потребителей разработали по поручению администрации президента.

Приложение предназначено для оперативного получения информации от граждан о резком изменении цен, что позволит быстрее принимать необходимые меры. Оно готово к работе.