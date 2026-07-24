ГНС оцифровала ранее выданные бумажные свидетельства о регистрации ИП

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики завершила оцифровку ранее выданных бумажных свидетельств о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей.

Благодаря оцифровке ранее выданных бумажных свидетельств предприниматели могут в любое время самостоятельно скачать электронную версию документа через «кабинет налогоплательщика». Таким образом отпала необходимость публиковать объявление об утрате свидетельства.

Напомним, до 2022 года свидетельства о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей выдавались исключительно в бумажном формате.

В случае утраты регистрационной карты налогоплательщика (дубликата) и (или) свидетельства о государственной регистрации индивидуальный предприниматель был обязан опубликовать в официальном печатном издании объявление об утере документа и признании его недействительным.

Для получения свидетельства в электронном виде налогоплательщику достаточно войти в «кабинет налогоплательщика» на сайте cabinet.salyk.kg, на главной странице выбрать раздел «Свидетельства о государственной регистрации ИП» и скачать документ. При необходимости его можно распечатать в любое удобное время — без публикации объявления об утере и прохождения дополнительных процедур.

Внедрение данного сервиса направлено на упрощение взаимодействия граждан с налоговыми органами, сокращение временных и финансовых затрат предпринимателей, а также на дальнейшее развитие цифровых государственных услуг.