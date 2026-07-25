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Экономика

Кыргызстан заметно увеличил закупку минеральной воды с начала года

В январе – мае 2026 года отмечен заметный рост импорта безалкогольных напитков, минеральных вод и соков в Кыргызстан. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Откуда в Кыргызстан везут напитки

В Кыргызстан за пять месяцев завезли 119 миллионов 88 тысяч 830 литров воды с сахаром и газированных напитков на 63 миллиона 565,1 тысячи долларов. В стоимостном выражении показатель составил 34,3 процента к аналогичному периоду 2025 года.

Основные поставщики:

  • Казахстан — 57 миллионов 6 тысяч 848 литров на 29 миллионов 636,3 тысячи долларов;

  • Узбекистан — 46 миллионов 265 тысяч 513 литров на 20 миллионов 989,1 тысячи долларов, рост в 4,27 раза;

  • Россия — 11 миллионов 318 тысяч 56 литров на 8 миллионов 537,4 тысячи долларов.

Объем ввоза минеральных и газированных вод без сахара достиг 6 миллионов 508 тысяч 255 литров на 10 миллионов 550,7 тысячи долларов, что составило 666,3 процента в валютном выражении от показателя прошлого года. Основной объем поступил из России (4 миллиона 236 тысяч 399 литров на 9 миллионов 536,1 тысячи долларов).

Импорт фруктовых и овощных соков составил 3 тысячи 39 тонн на 6 миллионов 910 тысяч долларов (144,9 процента в стоимостном выражении). Главные партнеры — Казахстан (1 тысяча 350 тонн) и Россия (954 тонны).

Кому Кыргызстан продает безалкогольную продукцию

Из республики вывезли 8 миллионов 528 тысяч 370 литров воды с сахаром и газированных напитков на 3 миллиона 909,4 тысячи долларов (минус 4,1 процента в стоимостном выражении к январю – маю 2025 года). Основное направление экспорта — Казахстан (8 миллионов 78 тысяч 286 литров на 3 миллиона 508,4 тысячи долларов).

Экспорт минеральных вод достиг 849 тысяч 845 литров на 276,5 тысячи долларов (рост на 5,1 процента в валютной выручке). Поставки шли в основном:

  • в Казахстан — 523 тысячи 247 литров;
  • Узбекистан — 315 тысяч 846 литров.

Кыргызстан демонстрирует глубокое отрицательное сальдо во внешней торговле напитками: импорт превышает экспортные поставки более чем в 19,3 раза.

Главными двигателями роста импортных трат стали кратное увеличение закупа газированных напитков из Узбекистана и резкий рост поставки минеральных вод из России.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/382920/
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