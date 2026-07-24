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Экономика

Центральный банк ЕС представил десять вариантов дизайна новых банкнот евро

Европейский центральный банк представил десять вариантов дизайна новых банкнот евро в категориях «Европейская культура» и «Реки и птицы». Об этом сообщает Bloomberg.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард представила десять вариантов в категориях «Европейская культура» и «Реки и птицы». Граждане еврозоны могут голосовать за эти варианты до 21 сентября, после чего совет управляющих примет окончательное решение «примерно в конце года», как говорится в заявлении.

На купюрах могут появиться Мария Склодовская-Кюри, Людвиг ван Бетховен, Леонардо да Винчи, а также зимородок и белый аист.  

Это будет первый полный редизайн евро с 2002 года. Новые банкноты появятся в обращении только через несколько лет, а старые сохранят свою стоимость и продолжат использоваться вместе с ними.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/382872/
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