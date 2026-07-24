Без процентов и не только для мусульман: что такое исламское финансирование

Исламское финансирование в Кыргызстане постепенно набирает популярность. Чем оно отличается от традиционных банковских услуг, кто может им пользоваться и какие продукты предлагают исламские банки? На эти и другие вопросы ответил ведущий инспектор отдела исламских финансовых продуктов Национального банка Кыргызской Республики Кубаныч Тогуззаков.

— Что такое исламское финансирование и чем оно отличается от обычного банковского?

— Главное отличие исламского финансирования заключается в подходе к предоставлению услуг. Оно работает в соответствии со стандартами шариата.

В исламском банкинге запрещено использование процентов. Вместо этого применяются другие механизмы, например, наценка при сделке купли-продажи или участие в партнерских проектах.

Также запрещено финансирование сфер деятельности, которые считаются недопустимыми: производства алкогольной продукции, табачных изделий, оружия, финансирование азартных игр и лотерей.

Все банковские операции и договоры должны проходить проверку и одобрение шариатского совета.

— Только мусульмане могут пользоваться исламским финансированием?

— Нет. Исламское финансирование является универсальной моделью и доступно всем гражданам независимо от вероисповедания и религиозных взглядов.

Клиент самостоятельно выбирает, какими банковскими услугами пользоваться — традиционными или основанными на исламских принципах.

— Какие банки в Кыргызстане предлагают исламское финансирование?

— В Кыргызстане действует один полноценный исламский банк, а также 5 коммерческих банков, имеющих исламские окна. Количество финансовых организаций, предлагающих такие услуги, постепенно растет.

— Какие виды исламского финансирования наиболее распространены?

— Наиболее популярными в Кыргызстане являются три вида сделок:

Мурабаха — сделка купли-продажи с заранее установленной наценкой. Например, если клиенту нужен автомобиль, банк приобретает его у продавца и затем продает клиенту с оговоренной стоимостью. Итоговая цена известна заранее и не меняется.

— сделка купли-продажи с заранее установленной наценкой. Например, если клиенту нужен автомобиль, банк приобретает его у продавца и затем продает клиенту с оговоренной стоимостью. Итоговая цена известна заранее и не меняется. Мудараба — инвестиционное партнерство. Банк финансирует бизнес-проект, а клиент управляет им. Прибыль распределяется между сторонами по заранее согласованной пропорции.

— инвестиционное партнерство. Банк финансирует бизнес-проект, а клиент управляет им. Прибыль распределяется между сторонами по заранее согласованной пропорции. Иджара — договор аренды между банком и клиентом, с последующим выкупом, аналог лизинга. Банк приобретает оборудование или имущество и передает его клиенту в аренду с последующим выкупом.

— Есть ли в исламских банках депозиты?

— Да. Исламские банки также привлекают средства клиентов, но используют другие формы договоров, соответствующие принципам шариата. Среди них могут быть инвестиционные счета и другие виды вкладов.

— Может ли банк сам устанавливать любую наценку?

— Деятельность исламских банков и исламских окон регулируется Национальным банком Кыргызстана. Договоры и операции должны соответствовать законодательству и установленным нормативным требованиям.

— Какую роль играет шариатский совет (кенеш)?

— Шариатский совет является независимым органом исламского банка или исламского окна. Он проверяет соответствие продуктов и операций стандартам шариата, рассматривает новые финансовые продукты и проводит аудит сделок.

Если банк получает доход от операций, которые не соответствуют требованиям шариата, такая прибыль должна быть направлена на благотворительность.

— Насколько востребовано исламское финансирование в Кыргызстане?

— По данным Национального банка, объем финансирования по исламским принципам в последние годы стабильно растет. Например, в 2025 году один из банков был преобразован в исключительно исламский банк.

По итогам 2025 года объем такого финансирования увеличился почти в два раза по сравнению с 2024 годом и составил 21,1 миллиарда сомов.

Исламское финансирование используется в разных сферах: сельском хозяйстве, развитии бизнеса, приобретении жилья и потребительских целях.

В 2026 году в Кыргызстане 13 небанковских финансово-кредитных учреждений и 6 коммерческих банков имели разрешение на проведение операций по исламским принципам финансирования.

Несмотря на привычные традиционные коммерческие банки, спрос на такие финансовые продукты исламского характера продолжает расти.