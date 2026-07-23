Соглашения Антимонопольной службы с производителями помогают сдерживать цены

Соглашения Антимонопольной службы с производителями помогают сдерживать рост цен в Кыргызстане. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила завотделом анализа, отчетности и взаимодействия с ЕЭК Службы антимонопольного регулирования Оксана Горянова.

По ее словам, пять лет действует соглашение с Ассоциацией мукомольных предприятий.

«Оно показало большой эффект — на начало заключения соглашения у нас действовало всего семь предприятий, а сегодня их уже 33. Они производят отечественную муку первого сорта (она относится к социально значимым товарам), в течение пяти лет цена на эту муку не менялась. В среднем на рынке она продается по 34-35 сомов. Ассоциация взяла на себя ряд обязательств и выполняет их. Цены на макаронные изделия отечественного производителя мы тоже отслеживаем и изменений также не зафиксировали.

В рамках соглашения по развитию отечественного рынка растительного масла покрытие потребности рынка достигает до 50 процентов. Также заключены соглашения с рыбной отраслью и птицефабриками по обеспечению куриным мясом и яйцом. Мы надеемся, что такая практика в дальнейшем покажет себя более эффективно. Возможно, даже расширение ее на другие социально значимые товары», — сказала Оксана Горянова.

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Она добавила, что молочной продукцией республика обеспечивает себя на 100 процентов.

«Если говорить о росте цен, то к социально значимым товарам относится сливочное масло и пастеризованное молоко. Цены на эти две категории с начала 2026 года не изменились. Летом производители, наоборот, стараются снизить цены по мере возможности, чтобы быстрее распродать продукцию — это скоропортящиеся товары, которые сложно сохранить в жару. Что касается подорожания сыров, то это больше характерно для импортных видов. По всем импортным товарам изменилась оптовая цена у заводов-производителей и логистическая цепочка, то есть доставка тоже подорожала», — пояснила Оксана Горянова.

Она отметила, что служба ведет мониторинг цен не только на рынках и в определенных торговых сетях, но и по всем магазинам, которые массово посещают потребители.

На вопрос, заметна ли разница в цене, Оксана Горянова ответила: «В супермаркетах часто есть скидки, хотя на рынке тоже можно купить со скидкой при покупке больших объемов. Но сильных отличий в ценах мы не зафиксировали. Есть оптовые рынки, там, конечно, цены ниже. Но все зависит от предпочтений потребителя, многие предпочитают покупать продукты поблизости от дома, а не ехать на другой конец города в поисках более дешевых товаров».