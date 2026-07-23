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Экономика

Ученые объяснили, на чем держится экономика рынка «Дордой»

Контейнеры на рынке «Дордой» в Бишкеке стали не просто торговыми помещениями, а основой крупной логистической системы, соединяющей Кыргызстан с Китаем, Турцией, странами Центральной Азии и Россией. К такому выводу пришла исследовательница Центра изучения современного Востока имени Лейбница Клаудиа Эггарт.

Она 10 месяцев проводила этнографическое исследование на «Дордое» — наблюдала за работой торговцев и изучала, как они используют контейнеры в повседневной деятельности.

По мнению автора, контейнер изначально создавался как стандартный и мобильный элемент глобальной торговли. Однако после установки на рынке он перестает быть просто металлической конструкцией и приспосабливается к местным условиям.

из интернета
Фото из интернета
Торговцы переоборудуют контейнеры под магазины и склады, меняют внутреннее пространство и используют с учетом собственных потребностей. В результате глобальная логистическая инфраструктура на «Дордое» постоянно меняется под влиянием практического опыта, физического труда и знаний предпринимателей.

Эггарт называет такие изменения «минимальным нарушением порядка». Речь не о полном отказе от установленных правил, а о небольших повседневных отклонениях, которые позволяют торговцам адаптировать стандартизированную систему к реальной жизни рынка.

Исследование показывает: движение товаров через «Дордой» нельзя рассматривать исключительно как техническую цепочку доставки. Ее работа зависит от социальных связей, навыков торговцев и их способности решать возникающие на месте проблемы.

По оценке исследовательницы, именно гибкость контейнерной системы позволяет ей одновременно сохранять глобальные стандарты и учитывать местные экономические условия. Таким образом, «Дордой» выступает не только рынком, но и важным звеном международных товарных маршрутов.

Доклад под названием «Контейнер — критическая логистика отношений человека и технологий» представили на конференции Европейской ассоциации социальных антропологов EASA 2026 в польской Познани.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/382766/
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