19:40
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Экономика

Причины повышения цен на овощи в КР объяснили в Антимонопольной службе

В Кыргызстане мониторинг цен на социально значимые товары проводится ежедневно. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила завотделом анализа, отчетности и взаимодействия с ЕЭК Службы антимонопольного регулирования Оксана Горянова.

По ее словам, всего отслеживается 16 позиций, куда входят как продовольственные, так и непродовольственные товары.

«Мониторинг ведется на регулярной основе, чтобы с учетом внешних факторов отследить необоснованный рост цен. Бывает, когда из-за логистики, задержки сроков поставок отдельные торговцы начинают завышать цены. При этом многие говорят, что поднялся курс доллара или оптово-отпускные цены, и в результате возникает ажиотаж на рынке», — сказала Оксана Горянова.

Читайте по теме
В Кыргызстане подорожали лук и морковь, а баранина немного подешевела

Она также прокомментировала информацию Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности о повышении цен на морковь и лук.

«Сейчас действительно идет небольшой рост цен, но это сезонный фактор. С посевными у ближайших соседей, от которых мы получаем молодой лук и морковь, были кое-какие заминки, поэтому урожай примерно на две недели задержался. Но стоимость резко не повышалась, поставки идут, товар физически доступен, его достаточно. В ближайшее время ожидается уже местный урожай», — пояснила завотделом.

По ее словам, лук в среднем стоит 31 сом за килограмм, морковь — 47 сомов, картофель — 35-39 сомов.

Спекулятивных действий со стороны торговцев сотрудники службы не выявили.

«Что касается других товаров, то цены стабилизировались. К примеру, на растительное масло нет резкого повышения с начала года, несмотря на изменения в части логистики. Ранее возникли проблемы с куриным яйцом, но по объективным причинам, связанным с вакцинацией и заменой кур-несушек. Сейчас мы видим: несушки в достаточном объеме производят яйцо. Со слов представителей Ассоциации птичников, в августе будет 100-процентное покрытие потребности. В связи с этим идет уже снижение цен на яйцо», — добавила Оксана Горянова.

Она отметила, что на рынке мяса также наблюдается сезонный фактор, когда большая часть скота находится на джайлоо, но дефицита мяса не ощущается.

По-прежнему действует запрет на вывоз скота из страны.

«В настоящее время нет никаких жестких мер, как госрегулирование цен на социально значимые товары, в принципе ситуация стабильная», — резюмировала Оксана Горянова.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/382752/
просмотров: 1551
Версия для печати
Материалы по теме
Рост цен на мясо и новые правила рынка: интервью с Антимонополией
Соглашения Антимонопольной службы с производителями помогают сдерживать цены
В Кыргызстане подорожали лук и морковь, а баранина немного подешевела
Какие продукты подорожали и подешевели в Кыргызстане — данные Минсельхоза
Цены против зарплат: как инфляция съедает рост доходов кыргызстанцев
В Кыргызстане дорожает морковь, в России — лук: о росте цен на продукты в ЕАЭС
Мясной скачок и дорогой хлеб: как выросли цены в Кыргызстане в мае 2026 года
Закон о конкуренции: как в Кыргызстане будут бороться с монополиями и сговорами
В Кыргызстане подорожали говядина и лук, картофель и сливочное масло подешевели
Сколько стоят картофель, лук и другие продукты питания в Оше
Популярные новости
Тенге вновь укрепился, подорожал и&nbsp;рубль: курс валют на&nbsp;24&nbsp;июля Тенге вновь укрепился, подорожал и рубль: курс валют на 24 июля
Тенге обновил месячный максимум, рубль вырос, евро упал: курс валют на&nbsp;23&nbsp;июля Тенге обновил месячный максимум, рубль вырос, евро упал: курс валют на 23 июля
Первая партия ГСМ из&nbsp;Китая отправлена в&nbsp;Кыргызстан Первая партия ГСМ из Китая отправлена в Кыргызстан
Ученые объяснили, на&nbsp;чем держится экономика рынка &laquo;Дордой&raquo; Ученые объяснили, на чем держится экономика рынка «Дордой»
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
25 июля, суббота
19:23
Промышленность Германии теряет по 15 тысяч рабочих мест ежемесячно Промышленность Германии теряет по 15 тысяч рабочих мест...
18:24
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026
17:57
Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока
17:18
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
16:43
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов