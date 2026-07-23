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Экономика

Китай заметно увеличил закупки кыргызстанского каменного и бурого угля

В январе — мае 2026 года внешнеторговый оборот угольной продукции Кыргызстана зафиксировал укрепление экспортного потенциала и последовательное снижение импортной зависимости. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Экспортные поставки

Объем экспорта каменного угля из республики за пять месяцев превысил 522 тысячи 938,6 тонны, что на 11,2 процента больше показателя прошлого года. Выручка от поставок достигла 2 миллиарда 164 миллиона 955,7 тысячи сомов (24 миллиона 757,8 тысячи долларов), показав рост на 14,6 процента.

  • Узбекистан удерживает статус главного покупателя: отправлено 500 тысяч 534,1 тонны угля (рост на 8,4 процента) на 2 миллиарда 89 миллионов 915,2 тысячи сомов.

  • Китай увеличил закупки в 2,5 раза — до 20 тысяч 523,5 тонны на 65 миллионов 593,6 тысячи сомов.

  • Партии топлива также направлены в Литву (1 тысяча 725 тонн) и Таджикистан (156 тонн).

Экспорт бурого угля (лигнита) вырос на 53 процента и составил 317 тысяч 782,5 тонны. Стоимость поставок составила 1 миллиард 578 миллионов 406,5 тысячи сомов (18 миллионов 50,5 тысячи долларов).

Его главными покупателями стали Узбекистан (212 тысяч 854,7 тонны) и Таджикистан (65 тысяч 404,2 тонны). Отгрузки в Китай выросли в 8,2 раза, достигнув 38 тысяч 642,8 тонны.

Сокращение импорта

Ввоз каменного угля в Кыргызстан упал на 68,7 процента — до 67 тысяч 764,2 тонны. Затраты на закупки снизились до 275 миллионов 363,8 тысячи сомов (3 миллиона 149,1 тысячи долларов).

Основной объем (67 тысяч 470,5 тонны) поставлен из Казахстана. 

Импорт бурого угля из Казахстана снизился на 24,4 процента — до 6 тысяч 546,3 тонны.

Закупки кокса и полукокса сократились на 24,4 процента (до 2 тысяч 161 тонны), тогда как ввоз торфа увеличился в 2,6 раза — до 2 тысяч 350,1 тонны (главные поставщики — Россия и Латвия).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/382706/
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