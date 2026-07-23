Тенге обновил месячный максимум, рубль вырос, евро упал: курс валют на 23 июля

Фото из интернета. Евро за последнее время значительно ослаб по отношению к сому

Евро продолжил падать, еще сильнее отдалившись от отметки 100 сомов. Китайский юань также незначительно подешевел. Подросли российский рубль и казахский тенге. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 99,7805 сома (снижение на 0,09 процента). Продолжение спада.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,49 сома, продажа — 100,48 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,1152 сома (рост на 0,04 процента). Валюта прервала снижение и показала минимальное укрепление.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,042 сома, продажа — 1,129 сома.

Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 23 июля 2026 года по курсу НБ КР)

Сумма к отправке Выплата в сомах Изменение за сутки Изменение за месяц Изменение с начала 2026 года 30 000 рублей 33 456 сомов +15 сомов -1 794 сома +2 460 сомов 50 000 рублей 55 760 сомов +25 сомов -2 990 сомов +4 100 сомов 100 000 рублей 111 520 сомов +50 сомов -5 980 сомов +8 200 сомов

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,187 сома (рост на 0,48 процента). Заметно укрепился. Валюта соседней республики показала наилучшую динамику, обновив июльский пик.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1611 сома, продажа — 0,1959 сома.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 12,912 сома (снижение на 0,09 процента). Валюта незначительно снизилась, продолжив плавное отступление от недавних пиковых значений.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,8 сома, продажа — 13 сомов.

Фото 24.kg. Курс валют в Кыргызстане на 23 июля