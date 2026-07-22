Кабмин повысил прогноз инфляции в Кыргызстане до 14–15 процентов

Инфляция в Кыргызстане по итогам года может составить 14–15 процентов вместо прогнозировавшихся ранее 9 процентов. Об этом первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев заявил в эксклюзивном интервью 24.kg.

Фото 24.kg. Данияр Амангельдиев

По его словам, правительство пересмотрело макроэкономические показатели из-за внешних шоков, которые сохраняются уже около полугода и пока не ослабевают.

«Инфляционные ожидания сегодня очень высокие. Мы прогнозируем 14–15 процентов при базовом показателе 9 процентов», — сказал Данияр Амангельдиев.

Он отметил, что одним из основных рисков остается резкое подорожание горюче-смазочных материалов. Особенно чувствительным для экономики является рост стоимости дизельного топлива, которое используется в сельском хозяйстве, горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, а также в общественном транспорте.

Чтобы не допустить резкого роста цен на товары и услуги, кабмин ввел механизм компенсации части расходов нефтетрейдеров за счет республиканского бюджета. Государственное регулирование распространяется на бензин АИ-92 и дизельное топливо.

Амангельдиев добавил, что обновленные прогнозы были рассмотрены на заседании Координационного совета по макроэкономической и инвестиционной политике.