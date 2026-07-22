В КР реализуется инвестиционный проект по производству стекольной продукции

Сегодня, 22 июля, глава Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров посетил строящийся завод ОсОО КУ СП «Гласс Центр» в селе Новопокровка. Рабочий выезд состоялся в рамках мониторинга реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие промышленного потенциала страны.

В ходе визита Равшанбек Сабиров ознакомился с ходом строительства современного производственного комплекса по выпуску стеклопакетов и светоотражающих стекол, а также обсудил с инвесторами и руководством предприятия вопросы подготовки объекта к вводу в эксплуатацию.

«Каждый реализованный инвестиционный проект — это показатель доверия бизнеса к Кыргызстану. Наша задача заключается не только в привлечении инвестиций, но и в сопровождении проектов до их успешного запуска. Именно такие производства формируют новую промышленную экономику страны, создают рабочие места и открывают возможности для дальнейшего притока капитала», — отметил Равшанбек Сабиров.

Проект реализуется в рамках кыргызско-узбекского инвестиционного сотрудничества и является примером эффективного взаимодействия государства, финансовых институтов и частного бизнеса. Общий объем инвестиций составляет 5,5 миллиона долларов США, из которых 50,7 процента профинансировано Узбекско-Кыргызским фондом развития, а 49,3 процента составляют собственные средства инвесторов.

Ввод предприятия в эксплуатацию позволит расширить отечественное производство строительных материалов, снизить зависимость от импорта, создать новые рабочие места и повысить инвестиционную привлекательность Кыргызской Республики.