Экспорт говядины из Кыргызстана упал в 7 раз, импорт птицы достиг $39 миллионов

Внешняя торговля мясом и мясными субпродуктами в Кыргызстане по итогам января—мая 2026 года показала глубокий дисбаланс. Пока отечественный экспорт свежей говядины переживает существенное падение, закупки иностранной курятины и свинины продолжают расти. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Экспорт: обвал поставок говядины

За первые пять месяцев 2026 года продажи отечественной мясной продукции за рубеж продемонстрировали заметное снижение по ключевым позициям:

Свежая и охлажденная говядина: экспорт сократился сразу на 85,9 процента в стоимостном выражении, составив всего 365,6 тысячи долларов (65,4 тонны). Единственным покупателем выступила Россия.

Замороженная говядина: ее поставки просели на 23,3 процента — за границу (полностью в Беларусь) отправили 20 тонн мяса на 80,3 тысячи долларов.

Мясо и субпродукты птицы: в этом сегменте зафиксировали рост. Экспорт увеличился на 59,5 процента и составил 377 тысячи долларов (267,7 тонны). Основной объем распределился между Казахстаном (200 тонн) и Россией (67,7 тонны).

Импорт: масштабные затраты на курятину и рост ввоза свинины

Ввоз мясных продуктов из-за рубежа многократно превышает объемы продаж отечественных предприятий.

Мясо птицы остается главной статьей мясного импорта. За пять месяцев в республику ввезли 35 тысяч 904,9 тонны курятины и субпродуктов на 39,4 миллиона долларов, что на 9,7 процента больше по стоимости, чем за аналогичный период прошлого года.

Главными поставщиками стали Китай (19,3 тысячи тонн на 15,5 миллиона долларов), Россия (6,2 тысячи тонн на 8,6 миллиона долларов) и Украина (4,9 тысячи тонн на 8,2 миллиона долларов).

Свинина: импорт вырос на 68 процентов в денежном выражении, превысив 1 миллион долларов (426,8 тонны). Поставки обеспечили Казахстан (230,8 тонны) и Россия (196 тонн).

Свежая и замороженная говядина: ввоз свежей говядины (полностью из Беларуси) вырос в 3,1 раза до 347,4 тысячи долларов. При этом импорт замороженной говядины сократился вдвое — до 689,5 тысячи долларов, где главным продавцом выступила Индия (352 тысячи долларов).