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Экономика

Импорт птицы в Кыргызстан подскочил наполовину, а экспорт скота сократился

Внешняя торговля живыми животными и продукцией животноводства в Кыргызстане заметно меняется. По итогам первых пяти месяцев 2026 года в республике зафиксировали рост зарубежных закупок скота и птицы на фоне сокращения экспортных поставок. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Куда уходит отечественный скот

Совокупный экспорт живых животных в январе — мае 2026 года составил 847,1 тысячи долларов, снизившись по сравнению с пятью месяцами прошлого года на 9,3 процента.

Основную долю экспортной выручки по-прежнему формирует крупный рогатый скот. За рубеж (полностью в Узбекистан) отправили 9 тысяч 468 голов КРС на 2 миллиона 124,8 тысячи долларов. Однако физические объемы поставок просели на 15,7 процента. В Кыргызстане по-прежнему действует запрет на свободный экспорт скота, поставки идут только по специальным квотам.

  • Поставки живых лошадей, ослов и мулов составили 194 головы на 84,8 тысячи долларов, основные партии ушли в Казахстан и Узбекистан.

Что везут из-за рубежа

Зарубежные закупки живых животных и птицы, напротив, выросли. За пять месяцев импорт достиг 5 миллионов 409,9 тысячи долларов, что на 2,8 процента превышает показатели января — мая 2025 года.

Самый масштабный прирост зафиксировали в сегменте домашней птицы: в страну ввезли 765 тысяч 169 голов на 1 миллион 363,2 тысячи долларов. В стоимостном выражении импорт птицы взлетел сразу на 53,1 процента. Главные поставщики — Венгрия и Россия.

  • Импорт живого крупного рогатого скота составил 4 тысячи 709 голов общей стоимостью 1 миллион 158,4 тысячи долларов (основной поток шел из России и Казахстана).

Активизировался ввоз свиней — из Казахстана поступило 2 тысячи 587 голов на 483 тысячи долларов, показав рост в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/382531/
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