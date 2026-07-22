Внешнее управление в компании «Кум-Шагыл» продлено до октября: решение кабмина

Внешнее управление в компании «Кум-Шагыл» в очередной раз продлили. Соответствующее решение принято в кабинете министров. Адылбек Касымалиев внес изменения в постановление от 29 февраля 2024 года № 89 «О введении временного внешнего управления в закрытом акционерном обществе «Кум-Шагыл».

Указано, что решение принято для устранения нарушений законодательства в сфере экологии, промышленной безопасности и защиты недр, которые создают прямую угрозу жизни и здоровью людей.

Госагентству по управлению государственным имуществом поручено в установленном порядке представить кандидатуру временного внешнего управляющего, а также уведомить органы госрегистрации юридических лиц о продлении процедуры.

Постановление кабмина вступает в силу 24 июля 2026 года и действует до 24 октября 2026-го.