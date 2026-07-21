Первая партия ГСМ из Китая отправлена в Кыргызстан

Первая партия горюче-смазочных материалов из Китая отправлена в Кыргызстан. Об этом сегодня журналистам сообщил министр энергетики Алтынбек Рысбеков.

По его словам, поставки осуществляются автотранспортом, поэтому процесс займет определенное время.

«Со стороны кабмина дали команду соответствующим ведомствам (Таможенной и Налоговой службам, Минтрансу, Минэнерго), чтобы не создавали препятствий и ускорили процесс поставки ГСМ. С Беларусью также подписан контракт по импорту, стоял вопрос транзита с Россией, он уже решен. Несколько вагонов из Беларуси прибыло», — сказал Алтынбек Рысбеков.

Он напомнил о подписанном контракте с Казахстаном. Известно о ежемесячных поставках в КР от 15 до 20 тысяч тонн мазута. Топливо можно использовать в качестве сырья для глубокой переработки на кыргызстанских нефтеперерабатывающих заводах. Из него могут производить бензин АИ-92 и дизельное топливо экологических классов К4 и К5.

Идет работа по поставкам ГСМ также из Узбекистана.