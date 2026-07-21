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Экономика

КГТУ открыл магистерскую программу по криптографии и блокчейн-технологиям

Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова расширяет подготовку специалистов в области кибербезопасности и цифровых технологий. Об этом сообщил ректор вуза Мирлан Чыныбаев на форуме CYBERFINANCE 2026, проходящем в Бишкеке.

По словам ректора, цифровизация экономики и рост числа киберугроз требуют новых подходов к подготовке кадров. В ответ на современные вызовы университет запускает новые образовательные направления, ориентированные на потребности государства и бизнеса.

«Со своей стороны университет реагирует на проблему кибербезопасности в части подготовки кадров», — отметил Мирлан Чыныбаев.

24.kg
Фото 24.kg. Ректор КГТУ имени Исхака Раззакова Мирлан Чыныбаев
В КГТУ начала работу новая магистерская программа по криптографии и блокчейн-технологиям. Также в университете открыта кафедра интеллектуальной собственности и цифрового права, где будут готовить специалистов по правовому сопровождению цифровой экономики и защите интеллектуальных прав в условиях развития новых технологий.

По мнению руководства университета, развитие подобных образовательных программ позволит сформировать кадровый резерв для финансового сектора, государственных органов и IT-индустрии, где спрос на специалистов по информационной безопасности продолжает расти.

Вопрос подготовки квалифицированных кадров стал одной из ключевых тем форума CYBERFINANCE 2026, который объединил представителей Национального банка, образовательных учреждений, международных организаций и IT-компаний для обсуждения вопросов безопасности цифровых финансов и противодействия кибермошенничеству.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/382455/
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