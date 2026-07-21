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Экономика

Режим ЧС в энергетике: в КР не достигли запланированных целей

В Кыргызстане не достигли целей в энергетике за время действия режима чрезвычайной ситуации. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр энергетики Алтынбек Рысбеков.

Напомним, режим ЧС в энергетике ввели с 1 августа 2023 года до конца 2026-го.

«Ставилась основная цель — увеличение генерации. Сегодня это проблема — мы вырабатываем электроэнергии меньше, чем потребляем. В рамках режима ЧС у Минэнерго была возможность регулировать все вопросы, касающиеся увеличения генерации. К примеру, в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в последние годы подписано много соглашений по строительству солнечных станций», — сказал Алтынбек Рысбеков.

При этом он добавил, что, несмотря на усилия властей, цели ЧС не были достигнуты. 

Министр также отметил, что для строительства крупных гидроэлектростанций (проектирование, подготовка ТЭО и само возведение) требуется семь-десять лет. Поэтому разрабатывают много других проектов в целях увеличения генерации.

«Самое главное — есть понимание, планы, стратегия и поддержка со стороны государства, кабмина и президента», — подчеркнул Алтынбек Рысбеков.

Он заметил, что из-за дефицита электроэнергии ее приходится импортировать из других стран.

«Мы вырабатываем 14,5 миллиарда киловатт-часов, а потребляем около 19 миллиардов. На предстоящий отопительный сезон нехватка электроэнергии составит примерно 4,1 миллиарда киловатт-часов. Импорт осуществляется из Узбекистана, Туркменистана, Казахстана и России», — сказал глава Минэнерго.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/382452/
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