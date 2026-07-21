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Экономика

Нацбанк: ИИ и цифровые платежи требуют усиления кибербезопасности

Вопросы кибербезопасности стали одной из ключевых тем конференции по цифровым финансам: в Нацбанке отметили, что развитие ИИ и цифровых платежей усиливает необходимость укрепления защиты финансовой системы.

В Бишкеке проходит форум и киберучения CYBERFINANCE 2026, посвященные вопросам кибербезопасности, развитию цифровых финансов и защите граждан от интернет-мошенничества. Мероприятие организовано Национальным банком Кыргызской Республики совместно с Кыргызским государственным техническим университетом имени Исхака Раззакова, Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке, «Лабораторией Касперского» и ОсОО «ГринЛайт».

Форум объединил более 120 представителей государственных органов, банковского сектора, международных организаций, IT-компаний, экспертов и студентов. Центральной темой встречи стали современные вызовы в сфере цифровых финансов, включая использование искусственного интеллекта, развитие цифровых платежей и противодействие кибермошенничеству.

Выступая на открытии форума, член правления Национального банка КР Санжар Абдыгазиев отметил, что финансовая система переживает период стремительной цифровой трансформации.

«Мы живем в эпоху цифровой трансформации. Стейблкоины, искусственный интеллект и цифровые платежи меняют привычную среду, открывая новые возможности для развития и повышения доступности финансовых услуг. Вопросы кибербезопасности становятся не только технологической, но и экономической задачей», — сказал он.

24.kg
Фото 24.kg. Заместитель председателя Национального банка КР Санжар Абдыгазиев
По словам Абдыгазиева, современные технологии искусственного интеллекта способны анализировать большие объемы данных, выявлять закономерности и создавать цифровой контент, практически неотличимый от реального. При этом сама технология остается нейтральным инструментом, а последствия ее использования зависят от того, в чьих руках она находится.

Он подчеркнул, что задача Национального банка заключается не только в своевременном реагировании на возникающие угрозы, но и в формировании современной регуляторной среды, способной развиваться одновременно с технологиями или даже опережать их.

«Наша цель — создать условия, при которых инновации развиваются безопасно, а цифровые финансовые услуги остаются надежными и защищенными для каждого гражданина», — отметил член правления Нацбанка.

По его словам, эффективное противодействие современным киберугрозам требует комплексного подхода, включающего развитие национальной системы кибербезопасности, совершенствование механизмов противодействия мошенничеству и укрепление антифрод-систем.

В рамках форума также проходят киберучения в формате Capture the Flag (CTF), где студенческие команды отрабатывают навыки выявления и отражения кибератак, максимально приближенных к реальным сценариям. Организаторы рассчитывают, что мероприятие будет способствовать развитию кадрового потенциала в сфере информационной безопасности.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/382450/
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