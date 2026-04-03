ОАО «Кыргызалтын», Кыргызская фондовая биржа и ЗАО «Центральный депозитарий» подписали трехстороннее соглашение о запуске цифровой торговли драгоценными металлами.

Как сообщили стороны, соглашение предусматривает создание механизма свободной купли-продажи драгоценных металлов с использованием современной автоматизированной биржевой системы.

Отмечается, что основной целью партнерства является обеспечение равного доступа к инвестициям в золото для всех категорий инвесторов. Золото рассматривается как высоколиквидный биржевой актив.

Ожидается, что внедрение цифровых инструментов торговли позволит повысить прозрачность операций и станет дополнительным стимулом для развития национального финансового рынка.