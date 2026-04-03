Экономика

Золото — в онлайн: в Кыргызстане запускают цифровую биржевую торговлю

ОАО «Кыргызалтын», Кыргызская фондовая биржа и ЗАО «Центральный депозитарий» подписали трехстороннее соглашение о запуске цифровой торговли драгоценными металлами.

Как сообщили стороны, соглашение предусматривает создание механизма свободной купли-продажи драгоценных металлов с использованием современной автоматизированной биржевой системы.

Фото Фондовой биржи

Отмечается, что основной целью партнерства является обеспечение равного доступа к инвестициям в золото для всех категорий инвесторов. Золото рассматривается как высоколиквидный биржевой актив.

Ожидается, что внедрение цифровых инструментов торговли позволит повысить прозрачность операций и станет дополнительным стимулом для развития национального финансового рынка.
Материалы по теме
В Кыргызстане увеличился спрос на золотые слитки
Золото упало в цене. Сколько заработали и потеряли владельцы мерных слитков
ГНС внедряет систему мониторинга в золотодобывающей отрасли Кыргызстана
Ювелирам дадут золото дешевле — кабмин утвердил новый порядок продаж
Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $4 тысяч 200 за тройскую унцию
Страны ЕАЭС к 2030 году сформируют общий биржевой рынок товаров
Покупать драгоценные металлы в рассрочку смогут ювелиры Кыргызстана
Сколько стоит золото? Отчет «Кумтора» за 2025 год: факты против обвинений
Прогноз мировых цен на золото повышен из-за геополитической напряженности
Депутат предлагает позволить инвесторам переработку отходов золотодобычи
