Ход модернизации нефтеперерабатывающего завода в Кара-Балте проверили чиновники

Как идет модернизация нефтеперерабатывающего завода ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда» в Кара-Балте, проверили представители Национального агентства по инвестициям, Министерства экономики и коммерции, мэрии города и акимиата Акбашатского района.

Отмечается, что инспекция инициирована инвестором — Китайской Шэньсийской углехимической корпорацией. Чиновники ознакомились с реализацией проекта капитального ремонта и обновления действующего производства.

НПЗ мощностью 800 тысяч тонн в год относится к числу крупнейших инвестиционных проектов в Кыргызстане. Проект реализуют на основании инвестиционного соглашения между НАИ и ОсОО «Среднеазиатская энергетическая компания». Дополнительное соглашение предусматривает увеличение объема инвестиций до $193,75 миллиона.

Завершить модернизацию предприятия планируется до 31 июля 2026 года.