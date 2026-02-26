14:24
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Экономика

Госфиннадзор Кыргызстана может стать главным крипторегулятором страны

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком Кыргызстана может стать главным крипторегулятором страны. Проект соответствующего постановления кабмина разработали в Министерстве экономики и коммерции.

Предлагается внести изменения в Закон «О виртуальных активах», определив единый орган контроля и мониторинга в криптосфере.

Минэкономики намерено наделить Госфиннадзор статусом уполномоченного органа по надзору и контролю в сфере виртуальных активов.

Под контроль планируется ввести майнинг, эмиссию и первичное размещение виртуальных активов, включая стейблкоины и токены с обеспечением, а также деятельность поставщиков услуг виртуальных активов.

Для надзора планируется использовать риск-ориентированную модель, при которой компании разделят на категории высокого, среднего и низкого риска с учетом объема операций, числа клиентов, трансграничной активности и истории нарушений.

Госфиннадзор получит право проводить плановые и внеплановые проверки, применять блокчейн-аналитику, запрашивать сведения о бенефициарных владельцах, источниках капитала и структуре собственности.

В случае нарушений он сможет ограничивать операции, требовать делистинга токенов, инициировать приостановление или отзыв лицензии, направлять материалы в правоохранительные органы и публиковать информацию о принятых мерах.

Лицензионный контроль предполагает выдвигать требования к уставному капиталу, размещению серверов на территории страны, кибербезопасности, внутреннему контролю и системе управления рисками.  
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/363688/
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
Госфиннадзор Кыргызстана аннулировал лицензии четырех ломбардов
Госфиннадзор наделил правом шесть компаний на обмен виртуальных активов
Какие аккаунты в Instagram проводят незаконные лотереи, назвал Госфиннадзор
Выпуски ценных бумаг стратегических предприятий зарегистрировал Госфиннадзор
Процентный скоринг для участников рынка виртуальных активов утвердили в КР
Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили
Рост ВВП Кыргызстана по итогам этого года ожидается на уровне 10 процентов
Госфиннадзор отозвал лицензию оператора виртуальных активов у «Дата Групп»
Кыргызстанец организовал незаконную лотерею: что предпринял Госфиннадзор
Кабмин ужесточает регулирование рынка виртуальных активов
Популярные новости
Тенге и&nbsp;рубль после устойчивого роста стали дешеветь. Курс валют на&nbsp;23&nbsp;февраля Тенге и рубль после устойчивого роста стали дешеветь. Курс валют на 23 февраля
Рубль и&nbsp;тенге продолжают дешеветь. Курс валют на&nbsp;24&nbsp;февраля Рубль и тенге продолжают дешеветь. Курс валют на 24 февраля
Золотовалютные резервы Кыргызстана превысили $10 миллиардов Золотовалютные резервы Кыргызстана превысили $10 миллиардов
ГНС предупреждает: документом об&nbsp;оплате в&nbsp;кафе является только фискальный чек ГНС предупреждает: документом об оплате в кафе является только фискальный чек
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от&nbsp;17&nbsp;процентов годовых для юрлиц и&nbsp;ИП Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от 17 процентов годовых для юрлиц и ИП
Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в&nbsp;Москве Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в Москве
26 февраля, четверг
14:14
В ЖК призвали выяснить, имеет ли отец депутата Чынгыза Ажибаева отношение к ОПГ В ЖК призвали выяснить, имеет ли отец депутата Чынгыза...
14:14
В Кыргызстане обновили правила нотариальной деятельности
14:12
Гражданам КР хотят разрешить культивацию 15 видов лекарственных трав
14:07
Чынгыз Ажибаев покинул пост первого заместителя спикера Жогорку Кенеша
14:00
Как из Кыргызстана сделать спортивную державу? Большое интервью с Воиновым