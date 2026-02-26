Госфиннадзор Кыргызстана может стать главным крипторегулятором страны

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком Кыргызстана может стать главным крипторегулятором страны. Проект соответствующего постановления кабмина разработали в Министерстве экономики и коммерции.

Предлагается внести изменения в Закон «О виртуальных активах», определив единый орган контроля и мониторинга в криптосфере.

Минэкономики намерено наделить Госфиннадзор статусом уполномоченного органа по надзору и контролю в сфере виртуальных активов.

Под контроль планируется ввести майнинг, эмиссию и первичное размещение виртуальных активов, включая стейблкоины и токены с обеспечением, а также деятельность поставщиков услуг виртуальных активов.

Для надзора планируется использовать риск-ориентированную модель, при которой компании разделят на категории высокого, среднего и низкого риска с учетом объема операций, числа клиентов, трансграничной активности и истории нарушений.

Госфиннадзор получит право проводить плановые и внеплановые проверки, применять блокчейн-аналитику, запрашивать сведения о бенефициарных владельцах, источниках капитала и структуре собственности.

В случае нарушений он сможет ограничивать операции, требовать делистинга токенов, инициировать приостановление или отзыв лицензии, направлять материалы в правоохранительные органы и публиковать информацию о принятых мерах.

Лицензионный контроль предполагает выдвигать требования к уставному капиталу, размещению серверов на территории страны, кибербезопасности, внутреннему контролю и системе управления рисками.