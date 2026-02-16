МАР выделяет КР более $1 миллиарда на поддержку экономики, энергетику и воду

Минфин внес на согласование парламента проект рамочного соглашения о плане финансирования на 2026-2028 годы между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития.

Как сообщил заместитель министра финансов Нурбек Акжолов на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции, документ предусматривает выделение $1 миллиарда 26 миллионов 760 тысяч. Из них $32,7 миллиона — гранты, $994 миллиона — льготные кредиты.

Срок кредита составляет 25 лет, из которых пять лет — льготный период. Ставка — 1,5 процента годовых.

По словам замминистра, деньги будут направлены на:

$450 миллионов — поддержка экономики, в частности частного сектора;

$362,7 миллиона — поддержка сферы энергетики, в том числе одного из крупных проектов — Камбаратинской ГЭС-1;

$180,2 миллиона — обеспечение поливной и чистой питьевой водой;

$61 миллион — развитие цифровизации.

Нурбек Акжолов заявил, что экономика Кыргызстана показывает стабильный рост, стране доверяют международные финансовые институты. Он также отметил, что в связи с этим снижается сумма грантов, и в будущем будут сокращены сроки, на которые выдаются кредиты.