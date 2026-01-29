Рубль вновь дорожает, евро и юань бьют рекорды по цене. Курс валют на 29 января

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля и китайского юаня выросли, казахского тенге — снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Евро:

Официальный курс НБ КР: 104,7782 сома (скачок на 1,02 процента). Новый январский максимум стоимости и рекордный курс с учетом данных за весь 2025 год.

Российский рубль:

Казахский тенге:

Китайский юань:

Первую интервенцию в 2026 году Национальный банк провел 19 января. Всего он реализовал $134,05 миллиона.

В 2025-м он провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).