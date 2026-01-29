09:56
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Экономика

Рубль вновь дорожает, евро и юань бьют рекорды по цене. Курс валют на 29 января

Фото из интернета. После заметного спада российский рубль возобновил рост

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля и китайского юаня выросли, казахского тенге — снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,001 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 104,7782 сома (скачок на 1,02 процента). Новый январский максимум стоимости и рекордный курс с учетом данных за весь 2025 год.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 104,12 сома, продажа — 105,11 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1451 сома (рост на 0,13 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,131 сома, продажа — 1,164 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1736 сома (снижение на 0,34 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1501 сома, продажа — 0,1831 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,5907 сома (рост на 0,15 процента). Очередной исторический рекорд курсовой стоимости китайской валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,2 сома.

  • Первую интервенцию в 2026 году Национальный банк провел 19 января. Всего он реализовал $134,05 миллиона.

  • В 2025-м он провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

