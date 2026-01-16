13:09
USD 87.45
EUR 101.71
RUB 1.12
Экономика

ГНС: С 11 февраля начнется обязательное применение навигационных пломб

В Налоговой службе Кыргызской Республики состоялось совещание, посвященное подготовке участников внешнеэкономической деятельности к внедрению системы отслеживания перевозок с применением навигационных пломб при экспорте и импорте алкогольной и табачной продукции, которое начнется с 11 февраля 2026 года.

По словам заместителя председателя ГНС Кубанычбека Ысабекова, встреча организована с целью разъяснения бизнесу норм и правил применения навигационных пломб при экспорте и импорте товаров в рамках ЕАЭС.

Он отметил, что основная цель навигационного пломбирования автотранспортных средств — обеспечение сохранности и достоверности задекларированных товаров, что позволит ускорить пересечение государственной границы и снизить нагрузку на бизнес.

В ходе совещания специалисты ГНС и национального оператора системы отслеживания перевозок подробно разъяснили порядок использования навигационных пломб при экспорте и импорте товаров. Представители бизнеса, в свою очередь, смогли задать интересующие их вопросы.

Кубанычбек Ысабеков сообщил, что в целях оказания методической помощи и дальнейшего информирования налогоплательщиков планируются обучающие мероприятия для сотрудников ГНС по вопросам применения данной системы отслеживания.

Напомним, в соответствии с соглашением ЕАЭС о применении навигационных пломб и решением Евразийской экономической комиссии с 11 февраля на территории государств — членов Евразийского экономического союза вводится постоянное отслеживание перевозок товаров с использованием навигационных пломб.

Отслеживание будет применяться при перевозке автомобильным и железнодорожным транспортом алкогольной продукции, табака и табачных изделий. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/358133/
просмотров: 228
Версия для печати
Популярные новости
Рубль и&nbsp;тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;января Рубль и тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на 12 января
Кошелек кыргызстанцев в&nbsp;2026&nbsp;году: у&nbsp;кого вырастут доходы и&nbsp;расходы Кошелек кыргызстанцев в 2026 году: у кого вырастут доходы и расходы
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;2026 года повышаются ставки акцизного налога на&nbsp;алкоголь В Кыргызстане с 2026 года повышаются ставки акцизного налога на алкоголь
На&nbsp;месторождение Тоголок доставлена партия тяжелой горной техники На месторождение Тоголок доставлена партия тяжелой горной техники
Бизнес
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
Трехлетний льготный период в&nbsp;Royal Central Park Трехлетний льготный период в Royal Central Park
Впервые в&nbsp;Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park
16 января, пятница
13:03
Авиаперевозчиков хотят освободить от сборов на восьми внутренних маршрутах Авиаперевозчиков хотят освободить от сборов на восьми в...
12:54
Аннексия Гренландии. Глава МИД расплакалась во время интервью
12:49
Швейники просят создать отдельный отдел по работе с ними при Минэкономики
12:41
Старые водительские права в Кыргызстане остаются действительными
12:36
В Бишкеке отметят 83-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда