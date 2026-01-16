ГНС: С 11 февраля начнется обязательное применение навигационных пломб

В Налоговой службе Кыргызской Республики состоялось совещание, посвященное подготовке участников внешнеэкономической деятельности к внедрению системы отслеживания перевозок с применением навигационных пломб при экспорте и импорте алкогольной и табачной продукции, которое начнется с 11 февраля 2026 года.

По словам заместителя председателя ГНС Кубанычбека Ысабекова, встреча организована с целью разъяснения бизнесу норм и правил применения навигационных пломб при экспорте и импорте товаров в рамках ЕАЭС.

Он отметил, что основная цель навигационного пломбирования автотранспортных средств — обеспечение сохранности и достоверности задекларированных товаров, что позволит ускорить пересечение государственной границы и снизить нагрузку на бизнес.

В ходе совещания специалисты ГНС и национального оператора системы отслеживания перевозок подробно разъяснили порядок использования навигационных пломб при экспорте и импорте товаров. Представители бизнеса, в свою очередь, смогли задать интересующие их вопросы.

Кубанычбек Ысабеков сообщил, что в целях оказания методической помощи и дальнейшего информирования налогоплательщиков планируются обучающие мероприятия для сотрудников ГНС по вопросам применения данной системы отслеживания.

Напомним, в соответствии с соглашением ЕАЭС о применении навигационных пломб и решением Евразийской экономической комиссии с 11 февраля на территории государств — членов Евразийского экономического союза вводится постоянное отслеживание перевозок товаров с использованием навигационных пломб.

Отслеживание будет применяться при перевозке автомобильным и железнодорожным транспортом алкогольной продукции, табака и табачных изделий.