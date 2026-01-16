Рубль и доллар подорожали, юань установил новый рекорд. Курс валют на 16 января

Официальные курсы доллара, российского рубля и китайского юаня выросли, евро — снизился. Казахский тенге стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,4489 сома (рост на 0,001 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,7074 сома (снижение на 0,14 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,12 сома, продажа — 102,11 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1155 сома (рост на 0,6 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,104 сома, продажа — 1,134 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1712 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1486 сома, продажа — 0,1816 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,5478 сома (рост на 0,05 процента). Китайская валюта установила третий с начала 2026 года рекорд по стоимости.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,5 сома.