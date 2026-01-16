10:00
USD 87.45
EUR 101.71
RUB 1.12
Экономика

Рубль и доллар подорожали, юань установил новый рекорд. Курс валют на 16 января

Фото из интернета. Только китайский юань стабильно дорожает по отношению к сому с прошлого года

Официальные курсы доллара, российского рубля и китайского юаня выросли, евро — снизился. Казахский тенге стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4489 сома (рост на 0,001 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,7074 сома (снижение на 0,14 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,12 сома, продажа — 102,11 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1155 сома (рост на 0,6 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,104 сома, продажа — 1,134 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1712 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1486 сома, продажа — 0,1816 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,5478 сома (рост на 0,05 процента). Китайская валюта установила третий с начала 2026 года рекорд по стоимости.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,5 сома.
