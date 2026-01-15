После резкого роста рубль дешевеет, юань бьет рекорды. Курс валют на 15 января

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля и казахского тенге снизились, китайского юаня — вырос. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,4483 сома (снижение на 0,001 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,851 сома (снижение на 0,19 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,36 сома, продажа — 102,35 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1088 сома (снижение на 0,42 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,097 сома, продажа — 1,131 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1712 сома (снижение на 0,23 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1541 сома, продажа — 0,1809 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,5415 сома (рост на 0,05 процента). Китайская валюта установила очередной исторический максимум по стоимости.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,2 сома.