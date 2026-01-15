10:29
USD 87.45
EUR 101.85
RUB 1.11
Экономика

После резкого роста рубль дешевеет, юань бьет рекорды. Курс валют на 15 января

Фото из интернета. Доллар продолжает понемногу дешеветь

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля и казахского тенге снизились, китайского юаня — вырос. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4483 сома (снижение на 0,001 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,851 сома (снижение на 0,19 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,36 сома, продажа — 102,35 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1088 сома (снижение на 0,42 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,097 сома, продажа — 1,131 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1712 сома (снижение на 0,23 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1541 сома, продажа — 0,1809 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,5415 сома (рост на 0,05 процента). Китайская валюта установила очередной исторический максимум по стоимости.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,2 сома.
