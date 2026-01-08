Кабмин пока не решил, будет ли продлено госрегулирование цен на мясо

Кабинет министров пока не решил, будет ли в Кыргызстане продлено государственное регулирование цен на мясо. Об этом стало известно из информации главы службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Муратбека Иманкулова, который отвечал на вопросы в эфире «Биринчи радио».

Напомним, в связи с ростом стоимости мяса было введено временное госрегулирование цен на говядину и баранину, которое действовало до 31 декабря 2025 года. Минэкономики установило предельные (максимальные) цены на мясо по всем областям страны.

По словам специалиста, установление максимальной цены запрещало продажу мясной продукции по другим — более высоким — ценам.

Муратбек Иманкулов отметил, что в Бишкеке предельная цена на говядину с костью составляет 680 сомов за килограмм, на баранину с костью — 670 сомов.

Он добавил, что решение о продлении госрегулирования на цены пока не принято.