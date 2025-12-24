15:06
Экономика

«Газпром» хочет удвоить поставки газа в Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан

К 2030 году объем поставок сетевого природного газа российской компании «Газпром» в Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан может увеличиться более чем в два раза и достигнуть 19-20 миллиардов кубометров в год, прогнозируют аналитики Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка».

По оценке экспертов, рост поставок будет главным образом обеспечен увеличением объема импорта в Узбекистан — с текущих трех миллиардов кубометров до примерно 12 миллиардов, что обусловлено снижением собственной добычи и растущим спросом на газ в республике.

Казахстан может ежегодно получать до дополнительных 10 миллиардов кубометров газа в рамках расширения сотрудничества с российским концерном, а увеличенные поставки в Центральную Азию в целом рассматриваются как часть стратегии «Газпрома» по диверсификации рынков сбыта на фоне сокращения экспорта в Европу.

Рост поставок газа позволит укрепить энергетическое сотрудничество России с странами Центральной Азии и обеспечит эти рынки стабильными объемами топлива в условиях изменяющейся глобальной конъюнктуры.
