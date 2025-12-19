Авто кыргызской сборки: за месяц выдано около 30 кредитов без взноса

За последний месяц Гарантийный фонд выдал 29 гарантий по продукту «Унаа», что позволило гражданам оформить автокредиты и приобрести машины отечественной сборки без первоначального взноса. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, речь идет об автомобилях Chevrolet, выпускаемых предприятием Tulpar Motors. Всего с момента запуска продукта «Унаа» владельцами авто отечественной сборки без первоначального взноса стали 87 кыргызстанцев.

По состоянию на 17 декабря 2025 года общая сумма предоставленных гарантий составила 35,5 миллиона сомов. Это позволило оформить автокредиты на сумму свыше 156,4 миллиона сомов.

Продукт «Унаа» реализуется в рамках государственной программы «Льготное финансирование автокредита — 2», запущенной в марте.

Проект направлен на поддержку спроса на машины и коммерческий транспорт отечественного производства, а также на повышение доступности автокредитования для населения.

Гарантия «Унаа» дает возможность приобрести любую модель Chevrolet кыргызской сборки при оформлении автокредита в ОАО «Элдик Банк» и ОАО «Айыл Банк». Подробная информация доступна по короткому номеру 7500.