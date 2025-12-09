14:15
Экономика

Консолидированный бюджет Кыргызстана впервые превысил 1 триллион сомов

Консолидированный бюджет Кыргызстана по итогам 2025 года достиг исторического уровня. Об этом сообщил глава кабмина Адылбек Касымалиев.

По данным Минфина, общий объем бюджета составил 1 триллион 90 миллиардов 600 миллионов сомов, что стало первым в истории страны превышением триллионного порога.

Изначально утвержденный консолидированный бюджет на 2025 год составлял 708,8 миллиарда сомов. По итогам года ожидается рост доходов и расходов на 381,7 миллиарда сомов, или на 153,8 процента.

После учета всех поступлений и расходов год будет завершен с профицитом свыше 10 миллиардов сомов.

В кабмине отметили, что такие показатели стали возможны благодаря росту налоговых поступлений, улучшению администрирования и укреплению финансовой дисциплины.
