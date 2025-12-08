ЕАЭС профинансирует производство системных блоков с участием Кыргызстана

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил кооперационный проект по производству системных блоков персонального компьютера. Реализуемый при участии компании из Кыргызской Республики, он получит субсидию из бюджета ЕАЭС, сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР.

По ее данным, заявителем проекта выступает ПАО «Сбербанк» (Россия). Реализует его российская компания ООО «Бештау Электроникс» совместно с предприятиями из Кыргызстана и Беларуси.

От КР в кооперации участвует ОсОО «Кыргызэлектроника», которое будет поставлять металлические корпуса для системных блоков. Ожидаемая выручка этого предприятия по проекту составит 416,5 миллиона рублей (165,6 миллиона сомов по нынешнему курсу НБ КР) при условии поставки 175 тысяч корпусов до 2030 года.

Размер субсидии, выделяемой из бюджета ЕАЭС, составляет 222,2 миллиона рублей. Эта финансовая поддержка позволит существенно снизить процентную ставку по кредиту с 23 до 6,5 процента годовых, учитывая ключевую ставку Банка России.

Проект предусматривает:

подготовительный период — с первого квартала 2026 года по первый квартал 2027 года;

выход на полную мощность — второй квартал 2028 года.

Механизм финансовой поддержки, который предусматривает субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, начал работать в 2023 году. Он создан для стимулирования промышленной кооперации и позволяет предприятиям стран ЕАЭС значительно удешевить стоимость привлекаемых финансовых ресурсов.

Министерство экономики и коммерции КР призывает бизнес активнее участвовать в использовании возможностей механизма субсидирования.