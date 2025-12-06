13:32
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Экономика

В Кыргызстане в текущем году сохраняются высокие темпы прироста ВВП — ЕЭК

В Кыргызстане в 2025 году сохраняются высокие темпы прироста ВВП. Об этом на совещании Евразийской экономической комиссии сообщил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев.

Участники обсудили предварительные итоги развития экономик стран Союза в 2025 году. Отмечено, что высокие темпы прироста ВВП сохраняются в трех странах ЕАЭС — в Армении (6 процентов), Казахстане (6,3 процента) и Кыргызстане (10 процентов). Несколько замедлился рост в Беларуси и России.

По словам Данияра Иманалиева, динамика большинства макроэкономических показателей государств-членов остается положительной.

«Высокие темпы роста сохраняются в отраслях экономики, ориентированных на внутренний спрос — в розничной торговле и строительстве. Безработица в большинстве стран — на исторически низком уровне», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/353648/
просмотров: 279
Версия для печати
Материалы по теме
Пошлины на отдельные виды орехов, семян и косточек обнулили в ЕАЭС
Рост прямых инвестиций в ЕАЭС составил 17 процентов
В Москве обсудили формирование общего финансового рынка в рамках ЕАЭС
Национальный банк Кыргызской Республики повысил учетную ставку до 11 процентов
ЕЭК вновь фиксирует высокий темп роста ввода жилья в Кыргызстане
МВФ: Кыргызстан входит в число мировых лидеров по темпам роста ВВП
Министр экономики представил Нацпрограмму развития КР до 2030 года
ВВП Кыргызстана превысил 1,4 триллиона сомов по итогам десяти месяцев 2025 года
Спартакиада Евразийской экономической комиссии: кыргызстанец среди лучших
Эдиль Байсалов на саммите в Дохе: Кыргызстан развивает человеческий капитал
Популярные новости
Рубль бьет рекорды, тенге заметно дорожает. Курс валют на&nbsp;5&nbsp;декабря Рубль бьет рекорды, тенге заметно дорожает. Курс валют на 5 декабря
Экстремальная жара и&nbsp;засуха будут сдерживать экономическое развитие Кыргызстана Экстремальная жара и засуха будут сдерживать экономическое развитие Кыргызстана
Рубль дорожает и&nbsp;практически достиг годового максимума. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;декабря Рубль дорожает и практически достиг годового максимума. Курс валют на 2 декабря
Сом заметно дешевеет: рубль и&nbsp;юань бьют годовые рекорды. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;декабря Сом заметно дешевеет: рубль и юань бьют годовые рекорды. Курс валют на 4 декабря
Бизнес
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
6 декабря, суббота
13:22
Правила поступления в колледжи и техникумы Кыргызстана хотят изменить Правила поступления в колледжи и техникумы Кыргызстана...
13:12
Льготы ювелирам, швейникам и при продаже авто: президент подписал указ
12:56
Пьяный водитель без прав задержан сотрудниками УПСМ в Бишкеке
12:41
«Кыргызфармация» намерена закупить препарат, необходимый при трансплантологии
12:31
День рождения Садыра Жапарова: главы государств направили свои поздравления