В Кыргызстане в 2025 году сохраняются высокие темпы прироста ВВП. Об этом на совещании Евразийской экономической комиссии сообщил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев.

Участники обсудили предварительные итоги развития экономик стран Союза в 2025 году. Отмечено, что высокие темпы прироста ВВП сохраняются в трех странах ЕАЭС — в Армении (6 процентов), Казахстане (6,3 процента) и Кыргызстане (10 процентов). Несколько замедлился рост в Беларуси и России.

По словам Данияра Иманалиева, динамика большинства макроэкономических показателей государств-членов остается положительной.

«Высокие темпы роста сохраняются в отраслях экономики, ориентированных на внутренний спрос — в розничной торговле и строительстве. Безработица в большинстве стран — на исторически низком уровне», — отметил он.