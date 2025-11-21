10:25
По госпроекту по финансированию сельского хозяйства выдано 6 тысяч 487 кредитов

Распоряжением кабинета министров Кыргызской Республики от 14 февраля 2025 года № 80-р был утвержден проект «Финансирование сельского хозяйства — 13». В рамках проекта было предусмотрено предоставление кредитов под 10 процентов на сумму более 4 миллиардов 92 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, для направлений «животноводство», «растениеводство», «водосберегающие оросительные технологии» срок кредитования составляет 36 месяцев: — до 300 тысяч сомов — на беззалоговой основе; — до 1 миллиона сомов — под залог.

Для направления «лизинг сельскохозяйственной техники» срок — 84 месяца, сумма — до 50 миллионов сомов под залог. По направлениям предусмотрены следующие суммы: «животноводство» — 1 миллиард 227,8 миллиона сомов; «растениеводство» — 818,6 миллиона сомов; «водосберегающие оросительные технологии» — 409,2 миллиона сомов; «лизинг сельскохозяйственной техники» — 1 миллиард 637,1 миллиона сомов.

По проекту «Финансирование сельского хозяйства — 13»: по категории «растениеводство» выдано 898 кредитов на сумму 441 миллион 19 тысяч сомов; по категории «животноводство» выдано 5 тысяч 443 кредита на сумму 3 миллиарда 381 миллион 643 тысячи сомов; по категории «водосберегающие технологии» выдано 24 кредита на сумму 17 миллионов сомов; по категории «лизинг» выдано 122 кредита на сумму 253 миллиона 107 тысяч сомов.

Всего по четырем категориям выдано 6 тысяч 487 кредитов на общую сумму 4 миллиарда 92 миллиона 769 тысяч сомов. На сегодняшний день государственный проект «Финансирование сельского хозяйства — 13» завершен.
