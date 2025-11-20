Адылбек Касымалиев: Кыргызстан готов стать региональным хабом в рамках ЦАРЭС

На 24-й министерской конференции ЦАРЭС глава кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил о стремлении Кыргызстана укреплять региональные связи, расширять торговлю и модернизировать транспортную инфраструктуру. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев отметил, что ЦАРЭС стал эффективным инструментом усиления региональных связей, стимулирования торговли и инвестиций, ускорения роста и укрепления стабильности в регионе.

«При содействии партнеров по развитию, в частности Азиатского банка развития, реализуется ряд региональных проектов, способствующих развитию всего региона ЦАРЭС и обеспечивается качественная реализация проектов путем предоставления технических консультаций. Благодаря инициативам ЦАРЭС расширен доступ к региональным рынкам и услугам, способствуя росту торговли и позиционируя Кыргызскую Республику в качестве регионального хаба», — сказал он.

Адылбек Касымалиев выразил заинтересованность в расширении и развитии регионального торгово-экономического сотрудничества, в дальнейшем развитии и модернизации транспортных коридоров для увеличения товарооборота между нашими странами.

В целях укрепления транспортной и логистической взаимосвязанности он отметил важность увеличения инвестиции в модернизацию существующих транспортных коридоров, строительство маршрутов и новых магистральных железных дорог по территории Кыргызстана с интеграцией их в международные мультимодальные транспортные коридоры.

Фото пресс-службы кабмина

«Для развития региональной торговли важно содействовать полноценному внедрению национальных информационных систем «единого окна», через которые бизнес и государственные органы стран ЦАРЭС могут обрабатывать все документы и разрешения в сфере внешней торговли. Интеграция и развитие региональных экономик невозможна без инвестиций в человеческий капитал. Поэтому для его развития считаем важным разработать национальные информационные системы рынка труда стран ЦАРЭС для дальнейшей их интеграции», — заявил Адылбек Касымалиев.

В заключение он добавил, что Кыргызская Республика, как активный участник программы ЦАРЭС, подтверждает свою готовность участвовать в реализации взаимовыгодных инициатив ЦАРЭС.

В рамках мероприятия состоялось подписание ряда документов.