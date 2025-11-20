Адылбек Касымалиев: Кыргызстан готов стать региональным хабом в рамках ЦАРЭС

На 24-й министерской конференции ЦАРЭС глава кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил о стремлении Кыргызстана укреплять региональные связи, расширять торговлю и модернизировать транспортную инфраструктуру. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Адылбек Касымалиев отметил, что ЦАРЭС стал эффективным инструментом усиления региональных связей, стимулирования торговли и инвестиций, ускорения роста и укрепления стабильности в регионе.
Адылбек Касымалиев выразил заинтересованность в расширении и развитии регионального торгово-экономического сотрудничества, в дальнейшем развитии и модернизации транспортных коридоров для увеличения товарооборота между нашими странами.
В целях укрепления транспортной и логистической взаимосвязанности он отметил важность увеличения инвестиции в модернизацию существующих транспортных коридоров, строительство маршрутов и новых магистральных железных дорог по территории Кыргызстана с интеграцией их в международные мультимодальные транспортные коридоры.
В заключение он добавил, что Кыргызская Республика, как активный участник программы ЦАРЭС, подтверждает свою готовность участвовать в реализации взаимовыгодных инициатив ЦАРЭС.
В рамках мероприятия состоялось подписание ряда документов.