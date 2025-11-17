17:44
В Минэкономики обсудили поддержку швейной отрасли и доступ продукции в РФ

В Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана прошло совещание по вопросам поддержки швейной отрасли и обеспечению доступа ее продукции на рынок России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, участники встречи рассмотрели ситуацию, связанную с затрудненным прохождением отечественной продукции на территорию РФ. Отмечено, что сложности вызваны ужесточением контроля со стороны российских уполномоченных органов.

На совещании обсудили и меры поддержки производителей — как на внутреннем рынке, так и в рамках внешнеэкономической деятельности. Участники подчеркнули необходимость усиления межведомственной координации, модернизации инфраструктуры, расширения программ подготовки кадров и внедрения современных стандартов качества.

Представители бизнеса рассказали о барьерах, с которыми сталкиваются предприятия отрасли, и выразили готовность сотрудничать с государственными органами для их устранения.

По итогам обсуждений Министерству экономики и коммерции поручено подготовить комплекс предложений, направленных на повышение конкурентоспособности швейной промышленности и создание благоприятных условий для предпринимателей.

Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков отметил, что министерство продолжит системную работу с бизнес-сообществом для выработки эффективных решений, ориентированных на устойчивое развитие отрасли.
