Кыргызстан выпустил первый национальный стейблкоин, привязанный к сому

В Кыргызстане осуществлена первая эмиссия национального стейблкоина KGST, привязанного к сомy в соотношении 1:1. Об этом сообщили в секретариате Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий.

Фото Нацсовета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий

Токен развернут в сети BNB Chain, смарт-контракт прошел аудит, а также проведена экспертная проверка Whitepaper. По данным компании-эмитента, ранее произведены тестовые операции по размещению и обращению токена на криптовалютных биржах, в том числе на международных и региональных.

Как отмечается, KGST является публичным и полностью обеспеченным стейблкоином, при этом его резервы хранятся в государственных банках республики. Инфраструктура токена предусматривает процедуры идентификации пользователей в соответствии с международными стандартами KYC/AML.

В ближайшее время планируется листинг KGST на бирже Binance, где для него будут сформированы торговые пары с USDT, USDC, BNB и BTC.

Также ожидается запуск мобильного приложения KGST для держателей токена.

Эмитент стейблкоина — ОсОО KGSTOKEN.