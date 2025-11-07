14:09
Экономика

Казахстан увеличил импорт кыргызской электроэнергии в три раза — СМИ

Казахстан значительно увеличил закупки электроэнергии из Кыргызстана. С января по август 2025 года республика импортировала 299,4 миллиона киловатт-часов кыргызской электроэнергии на $4,3 миллиона. Об этом пишет казахское издание «Курсив».

Это в 3,1 раза больше по объему и почти в 10 раз больше по стоимости, чем за аналогичный период 2024-го, отмечает издание со ссылкой на данные таможни.

Кыргызская электроэнергия стала самой дешевой среди всех поставщиков РК — 1,4 цента за 1 киловатт-час. Для сравнения: российская электроэнергия обходилась Казахстану в 8,4 цента за киловатт-час, узбекская — в 4,9 цента.

«Это связано с тем, что Кыргызстан вырабатывает основную часть электроэнергии на гидроэлектростанциях, построенных еще в советский период. Их строительство давно окупилось, поэтому себестоимость производства электроэнергии остается минимальной», — пишет «Курсив».

В этом году Республика Казахстан регулярно сталкивалась с дневным дефицитом электроэнергии — собственная генерация не покрывала спрос. По данным КОРЭМ, с начала года по 5 ноября включительно в стране произведено 101,8 миллиарда киловатт-часов, тогда как потребление составило 103,3 миллиарда.

В осенне-зимний период 2025-2026 годов ежемесячный дефицит, по словам председателя правления KEGOC Наби Айтжанова, может достигать до 330 миллионов киловатт-часов. Эти объемы РК планирует закупать у России и Узбекистана. При этом РФ остается основным поставщиком, хотя ее доля немного снизилась.
