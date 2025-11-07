09:52
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Экономика

Рубль продолжает дешеветь к сому, евро начал дорожать. Курс валют на 7 ноября

Фото из интернета. Российский рубль после заметного роста начинает ослабевать

Официальные курсы евро и китайского юаня выросли, российского рубля и казахского тенге — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 100,7555 сома (рост на 0,3 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,23 сома, продажа — 101,21 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0756 сома (снижение на 0,24 процента). Новый минимум ноября.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,071 сома, продажа — 1,096 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,166 сома (снижение на 0,42 процента). Продолжается откат после быстрого роста в начале этой недели.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1439 сома, продажа — 0,1733 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2803 сома (рост на 0,07 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,65 сома.
