Рубль продолжает дешеветь к сому, евро начал дорожать. Курс валют на 7 ноября

Фото из интернета. Российский рубль после заметного роста начинает ослабевать

Официальные курсы евро и китайского юаня выросли, российского рубля и казахского тенге — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 100,7555 сома (рост на 0,3 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,23 сома, продажа — 101,21 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0756 сома (снижение на 0,24 процента). Новый минимум ноября.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,071 сома, продажа — 1,096 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,166 сома (снижение на 0,42 процента). Продолжается откат после быстрого роста в начале этой недели.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1439 сома, продажа — 0,1733 сома.

Китайский юань: