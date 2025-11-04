08:48
С начала года в бюджет от налога на майнинг поступило более 77 миллионов сомов

С начала 2025 года в бюджет Кыргызстана от налога на майнинг поступило более 77 миллионов сомов. Такие данные приводятся в материалах Национального статистического комитета.

Уточняется, что в период с января по сентябрь майнинговые компании перечислили в государственный бюджет налог на сумму 77 миллионов 73,5 тысячи сомов.

Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (38 миллионов 163,7 тысячи сомов).

Напомним, в 2024-м от налога на майнинг в бюджет поступило всего 53 миллиона сомов. Это на 43 процента меньше, чем в 2023 году. Тогда поступления составили 93,7 миллиона сомов.

Ставка налога на майнинг составляет 10 процентов от платы за используемую электроэнергию. Она также включает в себя НДС и налог с продаж.
