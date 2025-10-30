Беспроцентные кредиты на 9,4 миллиарда сомов получили предприниматели Кыргызстана. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила директор отдела управления кредитными линиями Министерства финансов Бермет Мусакожоева.

По ее словам, к 1 октября 2025 года в рамках программы поддержки предпринимателей беспроцентные кредиты получил 11 тысяч 821 представитель малого и среднего бизнеса. Общая сумма кредитов составила 9 миллиардов 435 миллионов сомов.

Из указанного числа предпринимателей 9 тысяч 630 — это представители микробизнеса, получившие в целом 5,52 миллиарда сомов, а 2 тысячи 191 — это представители малого и среднего бизнеса, которые в совокупности получили 3,7 миллиарда сомов.

Предпринимательницам уделяется особое внимание, отметила Бермет Мусакожоева. По ее данным, 6 тысяч 949 женщин воспользовались соответствующей программой и получили 4,96 миллиарда сомов.