09:01
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Экономика

Беспроцентные кредиты на 9,4 миллиарда сомов получили предприниматели

Беспроцентные кредиты на 9,4 миллиарда сомов получили предприниматели Кыргызстана. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила директор отдела управления кредитными линиями Министерства финансов Бермет Мусакожоева.

По ее словам, к 1 октября 2025 года в рамках программы поддержки предпринимателей беспроцентные кредиты получил 11 тысяч 821 представитель малого и среднего бизнеса. Общая сумма кредитов составила 9 миллиардов 435 миллионов сомов.

Из указанного числа предпринимателей 9 тысяч 630 — это представители микробизнеса, получившие в целом 5,52 миллиарда сомов, а 2 тысячи 191 — это представители малого и среднего бизнеса, которые в совокупности получили 3,7 миллиарда сомов.

Предпринимательницам уделяется особое внимание, отметила Бермет Мусакожоева. По ее данным, 6 тысяч 949 женщин воспользовались соответствующей программой и получили 4,96 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/349002/
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
Более 11,8 тысячи предпринимателей в КР получили беспроцентные кредиты
Льготные кредиты снова доступны для граждан — Фонд развития предпринимательства
Бакыт Торобаев: Политика кабинета министров строится на диалоге с бизнесом
За использование чужих электронных кошельков бизнес в КР будут штрафовать
Самое главное в предпринимательстве назвал глава МДС
О поддержке предпринимательства в КР рассказал представитель Минэкономики
Реестр добросовестных предпринимателей Кыргызстана. Стартовал прием документов
Стартап-проекты в КР получат доступ к льготному кредитованию
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить
ГНС разъясняет порядок прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей
Популярные новости
Кабмин определил размер минимальной зарплаты в&nbsp;2026 году&nbsp;&mdash; 3&nbsp;тысячи 280 сомов Кабмин определил размер минимальной зарплаты в 2026 году — 3 тысячи 280 сомов
В&nbsp;ноябре в&nbsp;Кыргызстане начнут печатать купюры в&nbsp;20&nbsp;и&nbsp;50&nbsp;сомов В ноябре в Кыргызстане начнут печатать купюры в 20 и 50 сомов
Налоговая служба&nbsp;КР разъяснила, кто должен применять ККМ, ЭТТН и&nbsp;ЭСФ Налоговая служба КР разъяснила, кто должен применять ККМ, ЭТТН и ЭСФ
Евро и&nbsp;российский рубль подорожали. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;октября Евро и российский рубль подорожали. Курс валют на 27 октября
Бизнес
&laquo;BAKAI Страхование&raquo;&nbsp;&mdash; партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025 «BAKAI Страхование» — партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025
Получайте бонусы за&nbsp;повседневную оплату в&nbsp;MegaPay Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
&laquo;Капитал Банк&raquo; снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и&nbsp;сельского хозяйства «Капитал Банк» снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и сельского хозяйства
В&nbsp;Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с&nbsp;программой MBA В Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с программой MBA
30 октября, четверг
08:45
Беспроцентные кредиты на 9,4 миллиарда сомов получили предприниматели Беспроцентные кредиты на 9,4 миллиарда сомов получили п...
08:28
Сколько поступило в бюджет от уплаты штрафов и выдачи лицензий, сообщил Минтранс
08:20
Гибель двух кыргызстанцев в ДТП в США прокомментировали в МИД
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 октября, среда
23:36
Во Франции создали ИИ-помощника для борьбы с медицинскими фейками
22:43
Мелания Трамп украсила Белый дом к Хэллоуину
22:21
В России хотят повысить квоту на трудовых мигрантов в 2026 году
22:04
Дональд Трамп не встретится с Ким Чен Ыном. Не смогли согласовать время
21:46
Суд вынес приговор бывшему главе казыята города Ош Мирлану Токтомушеву