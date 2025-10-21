18:24
ЕЭК попросила не применять ограничения России к водителям из стран ЕАЭС

Введение Россией нормы о пребывании иностранных граждан без визы не более 90 суток в год создает проблемы для международных грузоперевозчиков. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По информации комиссии, установленный Российской Федерацией порядок противоречит принципам Евразийского экономического союза, закрепленным в статье 28 Договора о ЕАЭС, — свободному движению товаров и упрощению транспортных процедур.

После обращения Министерства экономики и коммерции Кыргызстана ЕЭК оперативно провела совещание с участием уполномоченных органов России, компетентных ведомств стран—членов Союза и структурных подразделений комиссии.

Участники пришли к выводу, что нормы Федерального закона № 115-ФЗ, ограничивающие срок пребывания безвизовых иностранцев, не должны применяться к водителям, осуществляющим международные автоперевозки в рамках ЕАЭС, поскольку противоречат наднациональному праву Союза.

По итогам обсуждения ЕЭК направила обращение заместителю председателя правительства РФ Алексею Оверчуку с просьбой поручить российским ведомствам:

  • дать официальные разъяснения о недопустимости применения ограничений к водителям из стран ЕАЭС;
  • принять меры по реабилитации водителей, уже подвергшихся административным санкциям, включая снятие запретов на въезд и восстановление их права на международные перевозки.

До принятия окончательного решения создан оперативный штаб на базе ЕЭК с участием органов стран Союза. Министерство внутренних дел РФ выразило готовность рассматривать конкретные случаи в индивидуальном порядке.

ЕЭК рекомендует транспортным компаниям Кыргызстана до урегулирования вопроса проверять суммарный срок пребывания водителей на территории России перед каждой поездкой, чтобы избежать нарушений миграционного законодательства.

В случае возникновения проблем перевозчикам следует обращаться в Министерство транспорта и коммуникаций КР и Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков.
